Оккупанты разместили на территории оккупированного Крыма военную техники, которая может перевозить ядерное оружие. Опасные объекты заметила украинская разведка.

Источник: "Крым.Реалии"

Боевое ядерное оружие может быть на подводных лодках, самолетах, боевых кораблях, в частности крейсере "Москва". Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

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"На них направлено ​​первоочередное внимание военной разведки Украины и других, для того, чтобы не допустить нарушения баланса сил, который сейчас есть в Черноморском регионе. И не допустить размещения ядерного оружия непосредственно уже на территории Крыма", – сказал Скибицкий.

Наибольший интерес они проявили к объекту Феодосия 13 сделали его проверку, инспекцию, определили, какие необходимые работы, скажем, для обсервации, для охраны этого объекта,

– заявил представитель Главного управления разведки.

Однако, по его словам, на сегодняшний день Россия считает, что размещение и перемещение ядерного оружия на полуострове проводить нецелесообразно. Поэтому обеспечивается это все базами, расположенных на территории Краснодарского края, Ростовской области.

Справка. 22 января 2021 года в мире вступил в силу первый в истории договор о запрещении ядерного оружия. Однако к нему не присоединилась ни одна из стран, которая имеет ядерное вооружение. Речь о США, Японии, России, Великобритании, Франции, Индии, Пакистане, Китае и Северной Корее.