Россия разместила в Крыму носители ядерного оружия – разведка
Оккупанты разместили на территории оккупированного Крыма военную техники, которая может перевозить ядерное оружие. Опасные объекты заметила украинская разведка.
Источник: "Крым.Реалии"
Боевое ядерное оружие может быть на подводных лодках, самолетах, боевых кораблях, в частности крейсере "Москва". Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
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"На них направлено первоочередное внимание военной разведки Украины и других, для того, чтобы не допустить нарушения баланса сил, который сейчас есть в Черноморском регионе. И не допустить размещения ядерного оружия непосредственно уже на территории Крыма", – сказал Скибицкий.
Наибольший интерес они проявили к объекту Феодосия 13 сделали его проверку, инспекцию, определили, какие необходимые работы, скажем, для обсервации, для охраны этого объекта,
– заявил представитель Главного управления разведки.
Однако, по его словам, на сегодняшний день Россия считает, что размещение и перемещение ядерного оружия на полуострове проводить нецелесообразно. Поэтому обеспечивается это все базами, расположенных на территории Краснодарского края, Ростовской области.
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