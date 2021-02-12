Правительство России расширило список экономических санкций против украинских компаний. Ограничительные меры ввели против 16 новых предприятий. Теперь в перечне 84 украинские компании.

Соответствующий указ в пятницу, 12 февраля, подписал премьер-министр страны-агрессора Михаил Мишустин. Читайте также Россия обновила экономические санкции в отношении Украины: что запретили Против каких компаний ввели санкции Россия внесла в санкционный список еще 16 украинских компаний в частности: ООО "Донмар";

ООО "Краншип";

ООО "Максима Металл Сервис";

ПАО "Полтавский автоагрегатный завод";

ООО "Солар Стальконструкция", ООО "Трансшип". Обратите внимание! Россия впервые ввела санкции против Украины в 2015 году. Аналогичные ограничения страна-агрессор ввела против против государств, поддержавших антироссийские санкции в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе. Новость дополняется...