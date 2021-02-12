Россия расширила экономические санкции против украинских компаний
Правительство России расширило список экономических санкций против украинских компаний. Ограничительные меры ввели против 16 новых предприятий. Теперь в перечне 84 украинские компании.
Источник:Правительство России
Соответствующий указ в пятницу, 12 февраля, подписал премьер-министр страны-агрессора Михаил Мишустин.
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Против каких компаний ввели санкции
Россия внесла в санкционный список еще 16 украинских компаний в частности:
- ООО "Донмар";
ООО "Краншип";
ООО "Максима Металл Сервис";
ПАО "Полтавский автоагрегатный завод";
ООО "Солар Стальконструкция", ООО "Трансшип".
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