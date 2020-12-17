Россия попыталась скопировать Первое украинское военное радио "Армия ФМ". Для этого создали приложение "Армия ФМ онлайн". Оно будто создано для прослушивания украинского радио, а на самом деле транслирует пропагандистские песни.

Подозревается, что это приложение является одним из проявлений информационно-психологических операций государства-агрессора, заявляет Министерство обороны Украины.

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Враг не оставляет попыток найти пути воздействия на украинских воинов и пытается проникнуть в информационное пространство Украины с использованием новейших технологий,

– заявляет оборонное ведомство.

Там уверяют, что пропагандистское приложение не имеет никакого отношения к радио "Армия ФМ". В Минобороны призывают не вестись на провокации и слушать военное радио с официального сайта.

"Наше духовное наполнение зависит от качества потребленного содержания, а поэтому призываем быть бдительными при установлении приложений и потребления их контента", – подчеркнули в Министерстве.

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