Россия "клонировала" украинское военное радио, чтобы проталкивать пропаганду
Россия попыталась скопировать Первое украинское военное радио "Армия ФМ". Для этого создали приложение "Армия ФМ онлайн". Оно будто создано для прослушивания украинского радио, а на самом деле транслирует пропагандистские песни.
Подозревается, что это приложение является одним из проявлений информационно-психологических операций государства-агрессора, заявляет Министерство обороны Украины.
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Враг не оставляет попыток найти пути воздействия на украинских воинов и пытается проникнуть в информационное пространство Украины с использованием новейших технологий,
– заявляет оборонное ведомство.
Там уверяют, что пропагандистское приложение не имеет никакого отношения к радио "Армия ФМ". В Минобороны призывают не вестись на провокации и слушать военное радио с официального сайта.
"Наше духовное наполнение зависит от качества потребленного содержания, а поэтому призываем быть бдительными при установлении приложений и потребления их контента", – подчеркнули в Министерстве.
Похожие провокации российской пропаганды:
- Ранее подобный случай уже случался именно с радио "Армия ФМ". В ноябре 2020 года в городе Счастье на частоте, близкой к украинскому радио, транслировалось русское – "Комбат ФМ".
- Еще одни провокации зафиксировали в чате приложения для военнослужащих "Джура". Там анонимы рассылали фейки об уменьшении денежного обеспечения для военных, ухудшении качества питания и тому подобное.
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