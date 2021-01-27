Россия пытается влиять на отношения Украины и Венгрии: политолог о провокациях
Посольство Венгрии в Украине получило письмо с угрозами перед визитом министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Такие провокации и запугивания дипломатических ведомств выгодны для России.
Источник: 24 канал
Политолог из Закарпатья Дмитрий Тужанский рассказал об отношениях между Украиной и Венгрией. Он отметил, что уже не впервые на украино-венгерский диалог пытается деструктивно повлиять третья сторона.
О чем речь Дешевые провокации, – Кулеба об угрозах накануне визита Сийярто
По его словам, в основном это делают россияне. Впрочем, не только они, есть много "малых" игроков.
Я считаю эту провокацию очень "мелкой". Поскольку в письме дважды есть слово "Украина", и оба раза оно написано с ошибками. Это даже забавно,
– сказал Тужанский.
И подчеркнул, что отношения Венгрии и Украины очень непростые. Потому такие провокации становятся темой разговоров и медийного обострения. Но как только Киев и Будапешт перейдут от ссоры к конструктивному диалогу, такие провокации исчезнут, поскольку не будут действенными.
Отношения с Венгрией: главное
- Конфликт между Украиной и Венгрией начался после украинских местных выборов, когда венгерские чиновники агитировали за кандидатов на Закарпатье.
- Из-за этого Украина запретила им въезд.
- Впоследствии СБУ провела обыски в благотворительном фонде Венгрии на Закарпатье из-за подозрения в угрозе суверенитету Украины.
- Венгрия крайне резко восприняла такие шаги и даже пожаловалась на Украину в ЕС.
- Впоследствии Кулеба пригласил Сийярто в Киев, чтобы обсудить проблемы.
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