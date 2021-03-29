Россия пытается обходить санкции, которые ввели против "Северного потока-2". Для этого страна-агрессор действует сразу по нескольким направлениям.

Россия действует по трем направлениям

Во-первых, Россия пытается вывести компании, которые строили газопровод, из-под санкций через механизм временной (на период до завершения работ) смены собственника.

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В июне 2020 года ПАО "Газпромфлот" передало судно "Академик Черский" в собственность ООО "Темрюк Транс Марин", которое в конце 2020 года передало его в собственность ООО "Мортранссервис".

Также в конце июля 2020 года ПАО "Газпромфлот" передало судна "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко" компании АО "Нобилити".

Во-вторых, страна-агрессор пытается создать альтернативные возможности для выполнения условий, необходимых для запуска трубопровода, после его достройки (сертификация и страхование).

Одним из таких вариантов является проведение сертификационных и страховочных работ собственными силами. Тема актуализировалась после того, как из проекта "Северный поток 2" вышла швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group.

Для этого 11 января 2021 года создано ООО СК "Константа" (уставный капитал – 0,5 миллиарда рулей, директор – Ю. Ершова).

13 января Банк России беспрецедентно быстро выдал лицензию на деятельность, а 5 марта Всероссийский союз страховщиков выдал разрешение работать за рубежом. Таким образом, создана основа для того, чтобы эта компания могла выступить страхователем трубопровода.

В-третьих, Россия покупает у европейских компаний оборудование/услуги для проекта мелкими партиями и с задействованием компаний-посредников

В сентябре 2020 году для трубоукладчика "Академик Черский" у итальянской компании Nuova Patavium" приобретено оборудование для обработки краев труб и электрогидравлических энергетических блоков.

Чтобы избежать санкций, была применена схема доставки продукции в Россию несколькими партиями, стоимостью не более 200 тысяч долларов. После того, как поступил весь комплект оборудования, он был отправлен в порт назначения и установлен на борт "Академика Черского".



Россия пытается обойти санкции против "Северного потока-2" / Данные Службы внешней разведки Украины