Российская Федерация пробует легитимизировать привлечение своих так называемых "миротворцев" для урегулирования конфликта на оккупированных территориях Донбасса. Москва хочет проверить, как на это будет реагировать мировое сообщество.

Руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон генерал-майор Сергей Салкуцан 28 февраля направил главе СММ ОБСЕ ноту о провокационных действиях оккупационных сил.

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Москва пробует легитимизировать своих "добровольцев" на Донбассе

Россия проводит ряд мероприятий, направленных на пересмотр ранее достигнутых при посредничестве СММ ОБСЕ договоренностей по усилению режима прекращения огня.

В украинской делегации в ТКГ отмечают, что Россия пробует легитимизировать так называемых "российских миротворцев".

Действия России направлены на оценку реакции международного сообщества на возможное участие военнослужащих ВС России в составе СЦКК как единственного надежного способа для содействия урегулированию конфликта на востоке Украины,

– говорится в сообщении.

В частности, 27 февраля 2021 года на позициях одного из подразделений оккупантов 2 АК провели съемку серии репортажей. В них обращают внимание на возможности повышения эффективности контроля режима прекращения огня в случае привлечения к этому процессу "российских миротворцев".

Российская сторона заявляет, что такую оценку якобы дали представители СММ ОБСЕ из некоторых западноевропейских стран.

К проведению съемок привлекли военных 2-го армейского корпуса России, а как съемочный реквизит использовали униформу наблюдателей СММ ОБСЕ и военнослужащих так называемого "представительства ЛНР в СЦКК".

Какова позиция Украины

Украинская сторона считает, что такие провокации направлены на дискредитацию Миссии и координационного механизма как эффективного инструмента контроля за режимом прекращения огня.

Этот факт свидетельствует о нежелании российской стороны выполнять взятые ранее на себя обязательства и договоренности, достигнутые сторонами во время заседаний ТКГ и в формате "нормандской четверки".

Обратите внимание! Постоянный представитель Украины Сергей Кислица во время дебатов Генеральной ассамблеи ООН недавно заявил, что для урегулирования военного конфликта на Донбассе, Россия обязательно должна признать себя его стороной. О якобы посреднической роли России не может быть и речи.