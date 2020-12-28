Представители украинской делегации в ТКГ обратили внимание, что пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и пресс-секретарь МИД России Мария Захарова путаются в заявлениях.

К примеру, они высказывают противоположные мнения относительно оценки Германией и Францией усилий Украины в реализации Минских договоренностей. Соответствующие фотодоказательства привела украинская делегация в ТКГ в телеграме.

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В посте украинская делегация посоветовала президенту России примирить своего пресс-секретаря и пресс-секретаря российского МИД.

Украинская делегация и до этого замечала у российской стороны существенные разногласия между словами и делами, но в последнее время ситуация вызывает еще большее беспокойство, потому что путаться официальные представители России начали уже даже в заявлениях,

– говорится в сообщении.

Ранее украинский МИД призвал Россию прекратить манипуляции в отношении стран "нормандской четверки". Страна-агрессор должна признать свою ответственность за выполнение Минских соглашений.

Также она должна прекратить ставить под сомнение беспристрастность Франции и Германии как посредников в мирном урегулировании конфликта на Донбассе.

Обратите внимание! МИД России 30 ноября обнародовал комментарий, в котором были упреки в адрес внешнеполитического ведомства Франции. Они касались поддержки Украины на пути выполнения Минских договоренностей и решений парижского саммита глав государств в нормандском формате за 9 декабря 2019 года.