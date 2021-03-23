Россия продолжает свозить на оккупированный Донбасс оружие, – разведка
Россия продолжает поставлять в оккупированные части Донецкой и Луганской областей оружие, боеприпасы и другое военное имущество. В марте агрессор привез на Донбасс мины, беспилотники и внедорожники.
Источник:Минобороны
С начала марта в соединения и части 1 и 2 армейских корпусов привезли военное оборудование. Об этом предупредили в Главном управлении разведки.
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Какое оружие поставляет агрессор
- Новые партии противотанковых и противопехотных мин,
- беспилотники,
- станции радиоэлектронной борьбы,
- десятки военных внедорожников для подразделений "быстрого реагирования".
- Кроме того, железнодорожными путями доставили более 5 тысяч тонн горючего.
Переброска на Донбасс российских танков – фейк
В Минобороны опровергли распространенную российскими СМИ информацию о переброске на Донбасс 100 танков Т-72. Заметили, что эти фейки является частью пропаганды России для усиления деструктивного влияния на местное население.
Какая ситуация на Донбассе
- На Донбассе с начала 2021 года обострение. Пророссийские боевики все чаще используют прицельные обстрелы украинских позиций.
- Почти за 3 месяца на Донбассе уже погибли по меньшей мере 22 украинских военных.
- Кстати, недавно российский политик-украинофоб Владимир Жириновский призвал без предупреждения напасть на Украину.
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