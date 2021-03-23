Россия продолжает поставлять в оккупированные части Донецкой и Луганской областей оружие, боеприпасы и другое военное имущество. В марте агрессор привез на Донбасс мины, беспилотники и внедорожники.

С начала марта в соединения и части 1 и 2 армейских корпусов привезли военное оборудование. Об этом предупредили в Главном управлении разведки.

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Какое оружие поставляет агрессор

Новые партии противотанковых и противопехотных мин,

беспилотники,

станции радиоэлектронной борьбы,

десятки военных внедорожников для подразделений "быстрого реагирования".

Кроме того, железнодорожными путями доставили более 5 тысяч тонн горючего.

Переброска на Донбасс российских танков – фейк

В Минобороны опровергли распространенную российскими СМИ информацию о переброске на Донбасс 100 танков Т-72. Заметили, что эти фейки является частью пропаганды России для усиления деструктивного влияния на местное население.

Какая ситуация на Донбассе