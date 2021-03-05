Лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву Россия запретила въезжать в оккупированный ею Крым.Так, запрет продлили до 2034 года.

Выяснили, что так называемый "суд" в Армянске запретил въезд Джемилеву на 15 лет.

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Так, запрет на въезд принят 5 марта 2019 года и действует он до 5 марта 2034 года.

Суды против Джемилева в Крыму: что известно

В Армянске продолжаются судебные заседания по делу против Джемилева. Оккупанты начали их проводить в прошлом году.

Например, в апреле 2020 года Джемилеву предъявили обвинение по 3 статьям Уголовного кодекса. В частности, якобы о незаконном пересечении госграницы, небрежном хранении огнестрельного оружия и приобретении и хранении боеприпасов.

Обратите внимание! Россия запретила Джемилеву въезд в Крым после аннексии в 2014 году. Однако политик пытался туда возвращаться.

Как отреагировал Джемилев

Джемилев отметил, что не знал о том, что Россия еще на 15 лет продлила запрет

К 2034 году меня давно уже не будет на этом свете, так же как, впрочем, не будет и оккупации,

– подчеркнул крымскотатарский лидер.

Он добавил, что вместе с адвокатом Николаем Полозовым будет обращаться в Европейский суд по правам человека относительно этого запрета.