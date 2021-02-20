Алексей Резников заявил, что Россия превратила оккупированные Крым и Донбасс в тюрьму "Изоляция". По его словам, страна-агрессор под предлогом пандемии COVID-19 блокирует движение через КПВВ.

В то же время все пропускные пункты на подконтрольной Украине части работают в штатном режиме. Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины сообщил во время брифинга для государств-членов ООН.

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Больше всего граждане Украины обеспокоены тем, что временно оккупированные территории – и Крым, и отдельные районы Донбасса, по сути, превращены Россией в одну большую тюрьму "Изоляция", где содержатся наши сограждане. Без прав, без защиты, без помощи,

– сказал Алексей Резников.

Он отметил, что блокирование пересечения линии разграничения на Донбассе и в Крыму – это российский террор.

"Все КПВВ на подконтрольной правительству части Украины работают в штатном режиме. А вот Россия под предлогом эпидемии COVID-19 блокирует движение через КПВВ, хотя движение через неконтролируемой участок границы на Донбассе не прекращается. Так же не прекращается сообщение российских регионов с Крымом", – подчеркнул министр.

В ОРДЛО самая высокая летальность от коронавируса в мире

Алексей Резников добавил, что ОРДЛО ситуация с коронавирусом критическая. На оккупированных территориях Донбасса наблюдается самая высокая в мире летальность от COVID-19.

Подчеркиваю – самая высокая в мире. В ноябре – декабре 2020 года этот показатель составлял 11%. Погибал каждый 9 из тех, кому устанавливали диагноз COVID-19. На КПВВ в Крыму российские силовые структуры отбирают у людей лекарства, хотя на временно оккупированной полуострове большой дефицит,

– подытожил он.

Оккупанты постоянно манипулируют данными о больных

Украина пытается отправлять на оккупированные территории гуманитарную помощь. Об этом Киев просит и международные организации.

Алексей Резников заявил, что оккупанты манипулируют данными и скрывают информацию об уровне заболеваемости в своих вооруженных формированиях.

По его словам, это свидетельствует о том, что руководящая администрация – не на территории Донбасса, а в России.

К слову В оккупированном Донбассе начали вакцинацию российской вакциной против COVID-19