Следственный комитет России представил свои обвинения украинцу Виталию Маркиву. Россияне обвиняют украинскому нацгвардейцу пожизненное заключение по обвинению в якобы убийстве российского журналиста Андрея Миронова.

Виталий Маркив будто бы был на горе Карачун неподалеку от Славянска в момент гибели журналиста. Об этом сообщает Следственный комитет России.

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Россияне утверждают, будто украинский нацгвардеець передал командованию своей воинской части координаты журналистов, чтобы устроить артиллерийский обстрел.

Сначала Виталий Маркив, мол, стрелял из автомата Калашникова, чтобы не дать журналистам бежать в начале артиллерийского обстрела, а потом последний длился примерно в течение получаса.

Вследствие артиллерийского обстрела россиянин Андрей Миронов и итальянец Андреа Роккели погибли, а француз Уильям Рогуелон получил ранения.

Дело Маркива и интерес России: