Россия хочет начать строительство в оккупированном Севастополе радиолокационной станции. Это должно произойти уже в 2021 году.

Говорится о развертывании радиолокационной станции "Яхрома". Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на ведомственном заседании с участием Владимира Путина.

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По словам российского министра обороны, в планах на 2021 год значится:

создание зенитно-ракетной бригады в Южном военном округе,

осуществление поставки в Воздушно-космические силы и ВМФ примерно 100 новых и модернизированных летательных аппаратов.

Начать работы по строительству РЛС "Яхрома" в Севастополе и отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде и Зеи,

– заявил Шойгу.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия готовится к размещению ядерного оружия в оккупированном Крыму. До этого секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что пока в Украине нет окончательного подтверждения, что в Крыму может находиться ядерное оружие.

Обратите внимание! Радиолокационные станции предназначены для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов, а также для определения их дальности, скорости и геометрических параметров.