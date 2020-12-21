Россия построит в оккупированном Крыму радиолокационную станцию
Россия хочет начать строительство в оккупированном Севастополе радиолокационной станции. Это должно произойти уже в 2021 году.
Говорится о развертывании радиолокационной станции "Яхрома". Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на ведомственном заседании с участием Владимира Путина.
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По словам российского министра обороны, в планах на 2021 год значится:
- создание зенитно-ракетной бригады в Южном военном округе,
- осуществление поставки в Воздушно-космические силы и ВМФ примерно 100 новых и модернизированных летательных аппаратов.
Начать работы по строительству РЛС "Яхрома" в Севастополе и отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде и Зеи,
– заявил Шойгу.
Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия готовится к размещению ядерного оружия в оккупированном Крыму. До этого секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что пока в Украине нет окончательного подтверждения, что в Крыму может находиться ядерное оружие.
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