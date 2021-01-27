Россия хочет до 2025 года выдать всем жителям Донбасса паспорта оккупационных властей. Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш объяснил, что такие документы являются основанием для получения российского гражданства.

Источник: 24 канал

Он также рассказал, что Россия пытается сейчас выдать как можно больше российских паспортов на Донбассе. Чтобы продемонстрировать, что там уже живут российские граждане.

Читайте также Донецкая "Изоляция" : в сети обнародовали жуткие фото тюрьмы боевиков

Россия может изымать украинские паспорта на Донбассе, – Гармаш

Представитель украинской делегации в ТКГ предположил, что к 2025 году, когда все получат эти документы, Россия может начать изымать из оборота украинские паспорта. То есть, люди не смогут по полученным паспортам выезжать в Украину, а украинские – у них будут забирать.

Поэтому нам тоже есть чему нервничать. Надо искать другие рычаги влияния на Россию,

– подчеркнул Сергей Гармаш.

Он объяснил, что Украина должна доносить до мира, в частности, до администрации Байдена, какая ситуация происходит на Донбассе. И что через 5 лет, если конфликт не разрешится, это может затянуться на многие десятилетия.

Гармаш: Россия делает изоляцию жителей Донбасса от Украины

Сергей Гармаш отметил, что Россия сейчас делает все, чтобы изолировать жителей оккупированного Донбасса от Украины. Она пытается экономически выжимать людей оттуда. Ведь многие из них уезжают на работу в Россию.

"Выезд в Украину сейчас очень затруднен. У людей нет другой альтернативы, как ехать работать в Россию", – прокомментировал он.

По его словам, задача России – сегрегация людей по идеологическому признаку. То есть, сторонники "русского мира" останутся, а все, кто не может без Украины, будут вынуждены уезжать оттуда.

Кроме этого, он считает, что развитие донбасского конфликта происходит по абхазскому сценарию, который предусматривает сокращение Россией получаемого населения.

Потому что Россия изолировала население, поэтому полное содержание будет ложиться именно на нее. Но если в Абхазии 200 тысяч населения, то на Донбассе – почти 3 миллиона. Это большие расходы для России и она будет их сокращать,

– заметил Сергей Гармаш.

И добавил, что Россия еще и физически пытается сокращать население, ведь не реагирует на эпидемию COVID-19. В частности, на Донбассе существенно повышается уровень смертности от недуга.