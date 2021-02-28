На Донбассе находится примерно 450 российских снайперов. Около 50 из них постоянно находятся на территории, подконтрольной Украине.

Речь идет о снайперских группах вооруженных сил России, ФСБ и других силовых структур. Такую информацию сообщил Вадим Скибицкий, представитель Главного управления разведки Минобороны.

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Скибицкий подчеркнул, что 50 российских снайперов постоянно находятся на территории Украины, чтобы отрабатывать важные задачи и повышать свой боевой опыт.

По его словам, снайперские группы заходят на Донбасс с территории России. Однако находятся там недолго – выполняют поставленные задачи и испытывают вооружение.

Какое оружие используют

► Представитель ГУР заметил, что русские используют новейшие винтовки, а именно крупнокалиберные. Говорится, в частности, об оружии, изготовленном в течение 2010 – 2012 годов.

"Это та же самая снайперская винтовка Лобаева, она есть в 5 модификациях. Кроме того, есть и иностранные образцы, которые могут вести огонь от 2,5 тысяч метров и дальше", – отметил он.

► Кроме этого, добавил Скибицкий, оккупанты имеют на вооружении классическую винтовку Драгунова. Тренировки боевиков-снайперов с 2015 года активно проводят на территории России.

Справка. Речь идет о Ростовской области, Краснодарском крае и полигоне "Молькино". С 2016 года снайперов обучают на оккупированном Донбассе.

►Украинская разведка выяснила, что в декабре 2020 года на оккупированном Донбассе были проведены сборы снайперских подразделений, в них приняли участие офицеры российских вооруженных сил.