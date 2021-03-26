Россия для эскалации ситуации на Донбассе постоянно наращивает боевой потенциал. Так, по данным украинской разведки, российские вооруженные силы проводят оперативную и боевую подготовку. Во время этих мероприятий отрабатывают передвижение войск вблизи границ с Украиной.

Однако под прикрытием этих маневров оккупанты перебрасывают на оккупированные территории Донетчины и Луганщины кадровых военных. Ими доукомплектуют соединения и части первого и второго армейских корпусов. К теме Большинство смертей украинских воинов произошли от рук снайперов, – Ермак Контроль за комплектованием подразделений осуществляет комиссия из России Контроль за комплектованием подразделений и инженерно-фортификационными работами оккупантов, говорят разведчики, осуществляет непосредственно комиссия вооруженных сил России. Какова ситуация на линии разграничения За 25 марта оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня. Пророссийские боевики стреляли из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Где открывал огонь враг: возле Светлодарска,

Богдановки

Широкино. Важно! 26 марта вблизи Шумов обстреляли из минометов наших военнослужащих. По информации СМИ, погибли четверо бойцов. ​

Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала