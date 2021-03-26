Россия перебрасывает на оккупированные части Донбасса кадровых военных, – разведка
Россия для эскалации ситуации на Донбассе постоянно наращивает боевой потенциал. Так, по данным украинской разведки, российские вооруженные силы проводят оперативную и боевую подготовку. Во время этих мероприятий отрабатывают передвижение войск вблизи границ с Украиной.
Источник:Минобороны Украины
Однако под прикрытием этих маневров оккупанты перебрасывают на оккупированные территории Донетчины и Луганщины кадровых военных. Ими доукомплектуют соединения и части первого и второго армейских корпусов.
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Контроль за комплектованием подразделений осуществляет комиссия из России
Контроль за комплектованием подразделений и инженерно-фортификационными работами оккупантов, говорят разведчики, осуществляет непосредственно комиссия вооруженных сил России.
Какова ситуация на линии разграничения
За 25 марта оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня. Пророссийские боевики стреляли из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Где открывал огонь враг:
- возле Светлодарска,
- Богдановки
- Широкино.
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