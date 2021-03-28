"Кластеры для имплементации минских соглашений" – такое название имеет новый документ, который предложили Германия и Франция. Впервые о нем заговорили в начале 2021 года. Он должен разморозить переговоры по Донбассу.

Российский журналист Игорь Яковенко считает это созданием иллюзии переговорного процесса. Ведь все стороны говорят на разных языках. Поэтому невозможно говорить с людьми, которые постоянно врут и говорят, что их нет на востоке Украины.

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Мирный план по урегулированию конфликта уже в Москве

Вместо того, чтобы работать над документом, представитель Путина Дмитрий Песков сначала врал, что Кремль вообще никаких новых предложений не получал по кластерам.

А на днях слил часть закрытых переговоров советников нормандской четверки российскому изданию "Коммерсантъ". Там подробно расписано, что это за кластеры.

Всего их 3:

политико-экономический;

политический;

безопасностный.

Кластеры прописаны в такой последовательности, которая позволяет Украине постепенно вернуть контроль над оккупированными территориями без угрозы для суверенитета.

Впрочем, Россия хочет подписывать каждый отдельный кластер лично и каждый раз менять на переговорах человека, который председательствует.

Мы видим, что Россия сливает либо этот документ, либо что-то, что должно его представить. Я считаю, это делается, чтобы сорвать эти переговоры, дискредитировать норманнский формат,

– рассказал представитель Донецкой области в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

По его словам, Кремль стремится, чтобы переговоры продолжались только в формате ТКГ. Ведь там есть боевики, за которыми России очень удобно прятаться.

Украина готовится к любым сценариям развития военного конфликта с Россией, – Кравчук

Глава украинской делегации в ТКГ по поводу урегулирования ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Украина готовится к любым сценариям развития военного конфликта с Россией. В том числе и вторжению.

Первый президент надеется, что в случае, когда Кремль рискнет расширить агрессию, он встретит значительное сопротивление – и не только от Украины.

Для этого накануне Владимир Зеленский подписал Стратегию военной безопасности. Документ предусматривает, что Россия может перейти в полномасштабное наступление и определяет ее как военного противника нашего государства.

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Минский процесс сможет стать ключом к миру на Донбассе лишь тогда, когда Россия признает себя стороной конфликта и начнет двигаться по пути прекращения войны. Такое мнение высказывают эксперты.

Пока такого не произошло, и надеяться, что ситуация сдвинется с места в ближайшее время тоже не стоит. Ведь Кремль делает все возможное, чтобы оттянуть и заблокировать любые переговорные процессы.