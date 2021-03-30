Госдепартамент Соединенных Штатов Америки опубликовал доклад по соблюдению прав человека в ряде стран. В документе раскритиковали Россию за войну на Донбассе и оккупацию Крыма.

В докладе говорится, что Россия своими действиями продолжает оказывать значительное негативное влияние на ситуацию с правами человека. В частности – на временно оккупированных территориях.

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Россия нарушает права украинцев

Также Госдеп США отметил, что российское правительство продолжало вооружать, обучать, руководить и воевать вместе с возглавляемыми Россией сепаратистскими силами на востоке Украины.

Авторитетные наблюдатели описывают тысячи смертей и травм среди гражданского населения, а также – многочисленные злоупотребления русскими силами на украинском Донбассе,

– говорится в документе.

В то же время подчеркнули, что Россия организовывала политически мотивированные аресты, задержания и судебные процессы над украинскими гражданами в России. Многие из них утверждали, что подвергались пыткам.

Важно! Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины под видом боевых учений.

Ситуация в мире ухудшается

Доклад представил глава Госдепа Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что ситуация с правами человека ухудшается почти во всех частях света.

По его словам, согласно отчету, тенденция по нарушению прав человека движется в неправильном направлении, например, ситуация в России, Венесуэле и Беларуси.

Блинкен заявил, что Штаты не борются против этих стран. В то же время США хотят, чтобы они поддерживали основные права и принципы мирового порядка.