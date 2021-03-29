Российские власти цинично заявили, что именно украинские бойцы прибегли к провокациям на Донбассе. Кроме того, в Кремле считают, что эскалация на Донбассе грозит "чрезвычайно опасным силовым сценарием".

Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишут российские СМИ. Он в очередной раз безосновательно обвинил Украину в нарушении режима тишины.

Важно Россия слила мирный план по Донбассу, потому что он ее не устраивает, – Гармаш

У Путина цинично "выразили обеспокоенность последним обострением на Донбассе". По словам Пескова, именно украинские бойцы якобы прибегли к провокациям на Донбассе.

Что касается ситуации на линии соприкосновения, то мы и раньше говорили, что у нас вызывает серьезную обеспокоенность эскалация напряженности. Мы и раньше выражали свою обеспокоенность относительно провокационных действий со стороны украинских вооруженных сил, которые имели место,

– отметил Песков.

Он добавил, что эта тема обсуждалась на переговорах помощников президентов. Песков подчеркнул, что эскалация напряженности грозит "чрезвычайно опасным силовым сценарием".

Обратите внимание! Несмотря на обострение на Донбассе и многочисленные потери Украины, президент России Владимир Путин не планирует разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Бой возле Шумов: главное

26 марта в результате циничного обстрела боевиков, длившегося несколько часов, оборвалась жизнь сразу четырех наших бойцов. Еще 2 украинских бойца получили ранения. Трагедия произошла в районе Шумов.

Украинская сторона смогла эвакуировать раненых бойцов и забрать тела погибших героев. Состояние украинских военных, получивших ранения, удовлетворительное.

Владимир Зеленский объявил, что проведет разговоры со всеми лидерами нормандской четверки.

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Отметим, что по случаю седьмой годовщины одобрения Генеральной Ассамблеей ООН резолюции "Территориальная целостность Украины" 47 стран ООН сделали заявление о войне на Донбассе и оккупированном Крыме. Они подчеркнули, что Россия является стороной конфликта, а не посредником.