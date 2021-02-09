Правительство России обновило экономические санкции в отношении Украины, внеся изменения в постановление, которое приняли в 2018 году. В частности, новый документ дополнил список запрещенных товаров для импорта.

Согласно постановлению, Украине запретили ввозить в Россию железнодорожные колеса. Документ также не позволяет импортировать оси для колес, которые имеют диаметр более 710 миллиметров.

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Украине запретили ввозить и колесные пары, диаметром более 710 миллиметров каждое и отливки для таких колес. В список вошли также боковые рамы тележек грузовых вагонов и надрессорных балок.

В пресс-службе сообщили, что это постановление вступило в силу 9 февраля 2021 года.

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Что этому предшествовало