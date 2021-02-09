Россия обновила экономические санкции в отношении Украины: что запретили
Правительство России обновило экономические санкции в отношении Украины, внеся изменения в постановление, которое приняли в 2018 году. В частности, новый документ дополнил список запрещенных товаров для импорта.
Источник:Правительство России
Согласно постановлению, Украине запретили ввозить в Россию железнодорожные колеса. Документ также не позволяет импортировать оси для колес, которые имеют диаметр более 710 миллиметров.
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Украине запретили ввозить и колесные пары, диаметром более 710 миллиметров каждое и отливки для таких колес. В список вошли также боковые рамы тележек грузовых вагонов и надрессорных балок.
В пресс-службе сообщили, что это постановление вступило в силу 9 февраля 2021 года.
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Что этому предшествовало
- Россия 29 декабря 2018 года внедрила запрет на импорт товаров из Украины.
- Таким образом Кремль отреагировал на санкции, которые тогда ввело против них украинское государство.
- Дмитрий Медведев сообщал, что Россия может отменить нововведения, если это сделает Украина.
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