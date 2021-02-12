Последние события на Донбассе можно объяснить тем, что Россия и подконтрольные Кремлю боевики решили не выполнять минские соглашения о прекращении огня и установлении тишины.

Такое мнение высказал председатель делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук. Он отметил, что Россия никогда не прекращала главную стратегическую цель – проводить политику по уничтожению Украины как государства.

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Детали заявления Кравчука относительно действий России на Донбассе

Глава делегации Украины в ТКГ заметил: бывают дни, когда меньше обстрелов на Донбассе, бывает – когда больше.

"После 10 – 15 января началась тенденция, означающая: российские оккупационные войска и их подопечные ОРДЛО решили не выполнять минские договоренности о прекращении огня и установлении тишины", – отметил Кравчук.

Он добавил, что свою деятельность на Донбассе усилили снайперы, за один день убиты 2 украинских защитников. Кроме этого, обстрелы ведут с разнокалиберного оружия, минометов, пулеметов.

Они показывают, что не собираются выполнять никаких решений и будут постоянно давить на Украину, государство и нашу делегацию в ТКГ. Это политика, а не случайность, и сейчас ее осуществляют более грубо и открыто, демонстрируя свое нежелание соблюдать минские договоренности,

– подытожил политик.

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Главное о последних событиях на Донбассе

Боевики постоянно обстреливают украинские позиции. Правда, раньше их атаки были преимущественно одиночными и не представляли угрозы жизни украинских военных.

Говорится о небольшом количестве обстрелов – в основном от 5 до 15 Но одновременно они минируют оккупированную территорию.

В феврале ситуация серьезно изменились – сначала было много раненых, а чуть позже начались первые потери.

В целом на протяжении месяца погибли по меньшей мере 5 украинских воинов. Для сравнения: в январе ушли из жизни трое.

Только за сутки 11 февраля Украина потеряла двух воинов – Александра Глушко и Владислава Лященко.

Кроме того, на следующий день у Павлополя в Донецкой области подорвался еще один украинский военный. К счастью, он выжил и сейчас врачи борются за его жизнь.