Россия незаконно удерживает более 100 политзаключенных, – Денисова
В России и во временно оккупированном ею Крыму сейчас незаконно удерживают более 100 украинских политзаключенных. Из них – 75 крымских татар.
Источник: "Крым. Реалии"
В местах несвободы находится 109 человек. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
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Кто находится в местах несвободы
Из них – 33 человека находятся в оккупированном Крыму:
- двое отбывают наказание;
- 31 в следственном изоляторе;
- один под судом.
Количество политзаключенных увеличилось
По словам Денисовой, количество украинских политзаключенных в России за последний год увеличилось, несмотря на проведенные обмены пленными. Крымских политзаключенных содержат в следственных изоляторах или в колониях на территории России.
Российские власти и оккупационные администрации в Донецке и Луганске привязали процесс освобождения политзаключенных, в том числе и крымских, к переговорам в Минске,
– отметила Денисова.
Омбудсмен подчеркнула, что поскольку в Трехсторонней контактной группе прогресс отсутствует, то Россия считает предыдущий обмен полностью не завершенным и не хочет начинать новые.
Переговоры на паузе
Также Денисова добавила, что сейчас переговоры по освобождению политзаключенных поставлены на паузу.
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