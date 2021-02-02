В России и во временно оккупированном ею Крыму сейчас незаконно удерживают более 100 украинских политзаключенных. Из них – 75 крымских татар.

Источник: "Крым. Реалии"

В местах несвободы находится 109 человек. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Кто находится в местах несвободы

Из них – 33 человека находятся в оккупированном Крыму:

двое отбывают наказание;

31 в следственном изоляторе;

один под судом.

Количество политзаключенных увеличилось

По словам Денисовой, количество украинских политзаключенных в России за последний год увеличилось, несмотря на проведенные обмены пленными. Крымских политзаключенных содержат в следственных изоляторах или в колониях на территории России.

Российские власти и оккупационные администрации в Донецке и Луганске привязали процесс освобождения политзаключенных, в том числе и крымских, к переговорам в Минске,

– отметила Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что поскольку в Трехсторонней контактной группе прогресс отсутствует, то Россия считает предыдущий обмен полностью не завершенным и не хочет начинать новые.

Напомним! Ранее Леонид Кравчук заявил, что российские оккупанты на Донбассе с сентября 2020 года не передают списки для взаимного обмена пленными.

Переговоры на паузе

Также Денисова добавила, что сейчас переговоры по освобождению политзаключенных поставлены на паузу.