На Донбассе 26 марта произошло обострение – оккупанты убили возле Шумов 4 украинских военных. Леонид Кравчук утверждает, что Россия не будет действовать гуманно, потому что она хочет уничтожения Украины.

Украина будет выполнять взятые на себя минские соглашения. Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Что говорит Кравчук

По мнению политика, Россию должно остановить мировое сообщество.

Украина должна быть в любой момент готова дать отпор. Россия не остановится, пока ее не остановят любыми путями не только Украина, но и мировое сообщество,

– отметил Кравчук.

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