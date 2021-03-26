Украина должна быть готова, Россия не остановится, – Кравчук об обострении на Донбассе
На Донбассе 26 марта произошло обострение – оккупанты убили возле Шумов 4 украинских военных. Леонид Кравчук утверждает, что Россия не будет действовать гуманно, потому что она хочет уничтожения Украины.
Источник:24 канал
Украина будет выполнять взятые на себя минские соглашения. Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
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Что говорит Кравчук
По мнению политика, Россию должно остановить мировое сообщество.
Украина должна быть в любой момент готова дать отпор. Россия не остановится, пока ее не остановят любыми путями не только Украина, но и мировое сообщество,
– отметил Кравчук.
Обострение на Донбассе: что известно
- Пророссийские боевики 26 марта около 14:00 обстреляли украинские позиции возле Шумов. Били из запрещенных минскими договоренностями минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- К сожалению, 4 украинских защитника погибли, еще 2 – получили ранения.
- Одним из погибших оказался подполковник Сергей Коваль, который воевал на Донбассе с начала российско-украинской войны.
- Из-за боя под Шумами украинская делегация в ТКГ собирается на заседание.
- Президент Владимир Зеленский провел срочную консультацию с лидерами нормандского формата. Украина уже обратилась к ОБСЕ.
- Отметим, ранее возле Шумов дислоцировался 503 отдельный батальон морской пехоты, однако впоследствии военных оттуда вывели. Пресс-офицер батальона Алексей Годзенко заявил, что это очень напряженный участок и не исключил, что после ухода морпехов ситуация обострилась.
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