Россия заявила, что не отдаст Ливану двух подозреваемых, фигурирующих в деле о взрыве в бейрутском порту. Они находятся в международном розыске.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение Генеральной прокуратуры России. Там заверили, что запросы от иностранных государств в отношении подозреваемых не поступали.

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Впрочем, там добавили, что даже в случае соответствующих запросов, они не отдадут своих граждан. Говорится про Бориса Прокошева и Игоря Гречушкина – владельца и капитана судна "Росус", которые и привезли в порт аммиачную селитру, которая в итоге взорвалась.

Принимая во внимание, что Гречушкин и Прокошев являются гражданами РФ, они не подлежат выдаче другому государству, а также задержания на территории РФ по запросам компетентных органов с целью выдачи,

– добавили в Генпрокуратуре.

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