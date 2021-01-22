Россия не собирается отдавать подозреваемых по делу о взрыве в Бейруте: детали
Россия заявила, что не отдаст Ливану двух подозреваемых, фигурирующих в деле о взрыве в бейрутском порту. Они находятся в международном розыске.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение Генеральной прокуратуры России. Там заверили, что запросы от иностранных государств в отношении подозреваемых не поступали.
К теме Дело о взрыве в Бейруте: Интерпол объявил в розыск 2 россиян и португальца
Впрочем, там добавили, что даже в случае соответствующих запросов, они не отдадут своих граждан. Говорится про Бориса Прокошева и Игоря Гречушкина – владельца и капитана судна "Росус", которые и привезли в порт аммиачную селитру, которая в итоге взорвалась.
Принимая во внимание, что Гречушкин и Прокошев являются гражданами РФ, они не подлежат выдаче другому государству, а также задержания на территории РФ по запросам компетентных органов с целью выдачи,
– добавили в Генпрокуратуре.
Взрыв в Бейруте: главное
- Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте в порту прогремели мощные взрывы. Известно о более 6 тысячах пострадавших и по меньшей мере 190 погибших. Мощный взрыв ощутили даже за 240 километров на соседнем Кипре.
- Чрезвычайную ситуацию власти Ливана назвали катастрофой национального масштаба. Взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в миллиарды долларов.
- Причины взрыва до сих пор устанавливаются. Сначала сообщали, что речь идет о возгорании пиротехники на складе в порту. Впоследствии власти и СМИ заявили, что взрыв вызвали более 2 тысяч 700 тонн аммиачной селитры, которую конфисковали 6 лет назад.
- Селитру изъяли с корабля российского бизнесмена Гречушкина в 2014 году. Поэтому она все время лежала в порту. Сейчас именно взрыв селитры является основной версией следствия.
Поделиться новостью