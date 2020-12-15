Со времени оккупации Крыма Россия продолжает активную милитаризацию полуострова. В течение следующих 5 лет оккупанты планируют на 10 тысяч увеличить численность военных и в 1,5 – 2 раза количество вооружения и военной техники.

Войска России в Крыму: детали

Сегодня в Крыму размещено 32,5 тысячи российских военных. Об этом заявила украинская миссия в ОБСЕ, сообщает Укринформ.

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Динамика милитаризации Крыма российскими оккупантами / Инфографика миссии Украины в ОБСЕ

По их данным, на вооружении объединенной оперативной группировки РФ в Крыму находятся:

до 200 танков,

более 400 боевых бронированных машин,

более 280 артиллерийских систем различных калибров, включая ракетными системами залпового огня.

Вместе с этим, Россия нарастила количество самолетов и вертолетов на полуострове до 150 единиц, также увеличила количество средств противовоздушной обороны до 120 единиц и развернула 10 береговых ракетных комплексов.

Кроме того, в водах у оккупированного полуострова находятся 67 боевых кораблей и катеров, в том числе 6 кораблей, оснащенных крылатыми ракетами морского базирования, и 7 ударных подводных лодок.

Также в декабре 2019 года в Новоозерном оккупанты сформировали "943-й центр мобилизационного развертывания". Он предназначен для обеспечения надлежащего хранения вооружения и военной техники. В то же время на базе центра могут сразу развернуть 2 мотострелковые дивизии.

Как Россия наращивает свою военную мощь в оккупированном ею Крыму / инфографика миссии Украины в ОБСЕ

Россия значительно усилила воздушную составляющую

Оккупанты дополнительно развернули на Крымском полуострове бомбардировочную, штурмовую, истребительную и армейскую авиацию. За период оккупации количество боевых самолетов возросло в 5 раз, а ударных вертолетов – в 1,5 раза.

Какие летательные аппараты стоят на аэродромах Крыма

Многоцелевые самолеты Су-30СМ, Су-30М2.

Вертолеты Ми-28 и Ка-52.

Истребители Су-30СМ/М2 и бомбардировщики Су-34 (их в течение 2020 – 2021 годов должны заменить устаревшие самолеты Су-27 и Су-24).

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Воздушная составляющая России в оккупированном Крыму / инфографика миссии Украины в ОБСЕ

Что известно о Черноморском флоте РФ

Оккупанты планируют и дальнейшее увеличение количества кораблей Черноморского флота РФ из-за включения в его состав боевых кораблей ближней морской зоны.

Какие и количество судов, находятся в составе Черноморского флота РФ

6 подводных лодок,

3 фрегата,

3 малых ракетных корабля, которые могут нести крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр".

В целом ожидается, что в боевой состав ЧФ РФ будет включено 84 корабля и боевых катера, 61% из которых будут новыми. В приоритете – носители крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Добавим, что "Калибр" – это ракеты, которые могут поражать наземные цели на расстоянии до 1500 километров по нормальной нагрузки и до 2600 километров – с ядерной боевой частью.

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Какими судами Кремль кичится в Крыму / инфографика миссии Украины в ОБСЕ