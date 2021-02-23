Россия наращивает ядерный потенциал в Крыму: Кулеба предостерег мир
Россия продолжает наращивать ядерный потенциал в оккупированном Крыму. Тем самым подрывая статус безъядерного полуострова.
Источник:МИД Украины
Об угрозах со стороны России предупредил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, приняв участие в сегменте Конференции по разоружению 2021 года.
Важно Российский флот в Крыму готовился к оккупации еще задолго до 2014 года – разведка
Что говорит Кулеба об угрозах
Россия пренебрегает рядом международных договоров по контролю над вооружениями, разоружения и нераспространения ядерного оружия.
Гибридная агрессия России против Украины подрывает безопасность, которую построили на Договоре о нераспространении ядерного оружия, Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсического оружия, их уничтожение и тому подобное.
Россия наращивает ядерный потенциал в Крыму
Кулеба привлек внимание участников конференции к незаконному наращиванию ядерного потенциала России в оккупированном Крыму.
Дипломат призвал политиков рассматривать временную оккупацию Крыма и ее агрессию на Донбассе как угрозу военной экспансии России на восток и юг Европы.
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