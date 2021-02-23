Россия продолжает наращивать ядерный потенциал в оккупированном Крыму. Тем самым подрывая статус безъядерного полуострова.

Об угрозах со стороны России предупредил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, приняв участие в сегменте Конференции по разоружению 2021 года.

Важно Российский флот в Крыму готовился к оккупации еще задолго до 2014 года – разведка

Что говорит Кулеба об угрозах

Россия пренебрегает рядом международных договоров по контролю над вооружениями, разоружения и нераспространения ядерного оружия.

Гибридная агрессия России против Украины подрывает безопасность, которую построили на Договоре о нераспространении ядерного оружия, Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсического оружия, их уничтожение и тому подобное.

Россия наращивает ядерный потенциал в Крыму

Кулеба привлек внимание участников конференции к незаконному наращиванию ядерного потенциала России в оккупированном Крыму.

Дипломат призвал политиков рассматривать временную оккупацию Крыма и ее агрессию на Донбассе как угрозу военной экспансии России на восток и юг Европы.

Обратите внимание! Ранее волонтеры нашли доказательства размещения ядерного оружия в оккупированном Крыму.