Россия вернула в зону "Северного потока-2" свое единственное судно, способное продолжить укладку труб газопровода. Речь идет о краново-монтажном трубоукладочном судне "Академик Черский".

Россия вновь направила его к датскому острову Борнхольм. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic.

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В начале декабря 2020 года "Академик Черский" уже находился несколько дней у острова Борнхольм.

Впоследствии судно вернулось на территорию России. Тогда оно встало на рейд Куршской косы близ Калининграда.

Обратите внимание! В России заявили, что надеются на реализацию проекта строительства "Северного потока-2" при поддержке стран ЕС.

Что известно о судне

Судно "Академик Черский" россияне в основном использовали для прокладки морских трубопроводов в арктических водах. Оно было заложен в 2007 году в Китае, проект разработан норвежской компанией Vik-Sandvik. В 2015 году судно купили структуры "Газпрома" за 1 миллиард долларов и переименовали.