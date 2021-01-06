Россия направила в зону "Северного потока-2" судно для укладки труб
Россия вернула в зону "Северного потока-2" свое единственное судно, способное продолжить укладку труб газопровода. Речь идет о краново-монтажном трубоукладочном судне "Академик Черский".
Россия вновь направила его к датскому острову Борнхольм. Об этом свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic.
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В начале декабря 2020 года "Академик Черский" уже находился несколько дней у острова Борнхольм.
Впоследствии судно вернулось на территорию России. Тогда оно встало на рейд Куршской косы близ Калининграда.
Судно "Академик Черский" россияне в основном использовали для прокладки морских трубопроводов в арктических водах. Оно было заложен в 2007 году в Китае, проект разработан норвежской компанией Vik-Sandvik. В 2015 году судно купили структуры "Газпрома" за 1 миллиард долларов и переименовали.
Строительство "Северного потока-2": главное
- Проект "Газпрома" предусматривает строительство трубопровода, через который должны транспортировать природный газ из России в Европу – в обход Украины.
- Против строительства "Северного потока-2" выступил ряд европейских стран.
- В декабре 2019 года Конгресс США ввел санкции, направленные на услуги по прокладке труб для газопровода на большой глубине. В результате строительство было остановлено.
- Газопровод готов более чем на 90% , сейчас его строительство приостановлено.
- 15 января 2021 года в Дании заявили, что трубоукладчик с российским флагом Fortuna может начать укладку двух ниток газопровода "Северный поток-2" в ее экономической зоне.
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