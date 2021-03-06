"Референдум" – это только фасад, за которым на самом деле – военные действия и захват Крыма. Российская армия находилась на полуострове фактически с конца февраля 2014 года, за много недель до так называемого референдума.

О каком-либо демократическом волеизъявлении в присутствии армии иностранного государства говорить нельзя, ведь это является прямым нарушением всех норм международного права. Об этом рассказала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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"Российская сторона намеренно действовала вероломно, потому что "зеленые человечки" появились там (в Крыму – 24 канал) без опознавательных знаков, но мы понимали, что это армия России", – сказала Джапарова.

Справка. 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся "референдум", который не признала ни Украина, ни Европа, ни США, его результаты – оккупация Крыма Россией.

Путин признал, что в Крыму – российская армия

Она отметила, что зная историю Крыма и принимая во внимание информацию о том, как "русский мир" фактически жил своей жизнью с 1990-х лет, Украина понимала, какие задачи поставила перед собой Россия, и что предполагала соответствующая ситуация.

Джапарова вспомнила, что на одной из своих пресс-конференций Владимир Путин, когда у него спросили: "Это российская армия? (о военных в Крыму – 24 канал)" – "отмахнулся" от этого и сказал, что в любом магазине можно купить такую форму.

Однако через несколько недель он сказал, мол, ситуация в Украине сложилась так, что "мы должны были реагировать", то есть он фактически признал, что это была российская армия,

– заметила заместительница Дмитрия Кулебы.

По словам Эмине Джапаровой, у тех, кто жил и работал на территории полуострова и понимал исторический контекст Крыма – не было сомнений, что происходил военный захват Россией.

Важно! Президент Украины 26 февраля подписал указ "Об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя". Соответственно – в Украине создадут Организационный комитет по подготовке саммита "Крымской платформы", действия которой направлены на деоккупацию Крыма.

Эмине Джапарова о "зеленых человечках" в Крыму: смотрите видео 24 канала