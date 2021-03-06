Российская сторона намеренно действовала вероломно, – Джапарова о "зеленых человечках" в Крыму
"Референдум" – это только фасад, за которым на самом деле – военные действия и захват Крыма. Российская армия находилась на полуострове фактически с конца февраля 2014 года, за много недель до так называемого референдума.
Источник:24 канал
О каком-либо демократическом волеизъявлении в присутствии армии иностранного государства говорить нельзя, ведь это является прямым нарушением всех норм международного права. Об этом рассказала первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
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"Российская сторона намеренно действовала вероломно, потому что "зеленые человечки" появились там (в Крыму – 24 канал) без опознавательных знаков, но мы понимали, что это армия России", – сказала Джапарова.
Путин признал, что в Крыму – российская армия
Она отметила, что зная историю Крыма и принимая во внимание информацию о том, как "русский мир" фактически жил своей жизнью с 1990-х лет, Украина понимала, какие задачи поставила перед собой Россия, и что предполагала соответствующая ситуация.
Джапарова вспомнила, что на одной из своих пресс-конференций Владимир Путин, когда у него спросили: "Это российская армия? (о военных в Крыму – 24 канал)" – "отмахнулся" от этого и сказал, что в любом магазине можно купить такую форму.
Однако через несколько недель он сказал, мол, ситуация в Украине сложилась так, что "мы должны были реагировать", то есть он фактически признал, что это была российская армия,
– заметила заместительница Дмитрия Кулебы.
По словам Эмине Джапаровой, у тех, кто жил и работал на территории полуострова и понимал исторический контекст Крыма – не было сомнений, что происходил военный захват Россией.
Эмине Джапарова о "зеленых человечках" в Крыму: смотрите видео 24 канала
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