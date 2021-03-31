В 2016 году волонтеры InformNapalm собрали и опубликовали данные 116 офицеров воздушно-космических сил России. Речь идет о пилотах и штурманах российской авиагруппы в Сирии, которая неоднократно наносила ракетные и бомбовые удары, в результате которых погибли тысячи мирных жителей.

Публикация данных членов экипажей ВКС вызвала истерику в российских средствах массовой информации. Михаил Макарук в блоге InformNapalm сообщил, что они называли ситуацию "утечкой секретной информации".

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По его словам, российское министерство иностранных дел своими дипломатическими каналами также пыталось шантажировать страны, в которых были размещены серверы с хостингом зеркал сайта InformNapalm.org, требуя его закрыть. Однако эти попытки потерпели неудачу.

Он отметил, что командующий Военно-Морских сил Украины, адмирал Игорь Воронченко заявил, что 10 июля 2019 года стратегические бомбардировщики Ту-22М3 России отработали учебное нанесение ракетного удара за 60 километров от Одессы, после чего полетели в сторону Босфора.

Вероятно, что в случае начала полномасштабной войны России против Украины именно этих российских офицеров могут привлечь для нанесения авиаударов по мирному населению и защитникам Украины,

– отметил Макарук.

Журналист напомнил, что командир авиационного полка Вадим Белослюдцев еще осенью 2020 года назвал бомбардировщик Ту-22М3 "самолетом-солдатом, который принимал участие почти во всех конфликтах последних десятилетий".

Что такое ТУ-22МЗ? Это новая обновленная версия дальнего стратегического бомбардировщика-ракетоносца или разведчика с изменяемой геометрией крыла, которая оснащается ядерным вооружением. Медиа его назвали одним из самых засекреченных авиационных проектов СССР времен Холодной войны.



Информация из Это новая обновленная версия дальнего стратегического бомбардировщика-ракетоносца или разведчика с изменяемой геометрией крыла, которая оснащается ядерным вооружением. Медиа его назвали одним из самых засекреченных авиационных проектов СССР времен Холодной войны.Информация из Википедии

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