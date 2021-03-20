Россия может пойти войной на Украину, – Овдиенко о мести Путина за оскорбление Байдена
Владимир Путин обиделся на Джо Байдена, потому что он назвал его убийцей. Однако, свой гнев против Америки президент России направить не сможет, поэтому может выместить злость на Украине.
Источник:24 канал
У россиян и американцев нет ни общих интересов, ни общих проектов, где бы российский президент мог отомстить. Такое мнение высказал журналист и ведущий Артем Овдиенко в своем блоге "Мысли мои тихие".
Полный блог Путин обиделся на Байдена: какой может быть месть президента России
Как Украина причастна к скандалу
По его мнению, для того, чтобы компенсировать полученное от Джо Байдена унижение, Владимир Путин может решиться на активизацию российско-украинской войны.
Путин точно обиделся и потребует это на ком-то выместить. Он не будет вымещать обиду на ком-то сильнее себя, не пойдет войной на США, но он вполне способен выместить свою злобу на ком-то более слабом – пойти войной в Украину,
– отметил Овдиенко.
Таким образом Путин действительно подтвердит тезис Байдена, однако он, по словам журналиста, и так никогда этого не отрицал. Ведущий отметил, что этот скандал, возможно, президента России даже позабавил.
Овдиенко подчеркнул, что Путин не может отомстить американцам напрямую, потому что нет общих проектов России и США. В противном случае, по мнению журналиста, Путин дал бы распоряжение своим подчиненным "подгадить" американцам.
Байден обозвал Путина: коротко
- Джо Байден заявил, что Россия вмешивалась в выборы в США и пыталась очернить его кандидатуру во время предвыборной кампании. Он подчеркнул, что это дело рук Путина, поэтому он за это заплатит.
- Также президент Америки назвал российского лидера убийцей.
- Россия вызвала своего посла из Штатов, чтобы обсудить дальнейшие действия государства.
- В Белом доме сообщили, что американский президент не жалеет о своем тезисе.
- Взамен Путин пожелал Байдену здоровья и с шуткой заявил, что "кто обзывается – сам так называется".
- В Кремле ждут официального извинения от президента США за хамство.
Смотрите полный блог "Мысли мои тихие": видео
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