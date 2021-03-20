Владимир Путин обиделся на Джо Байдена, потому что он назвал его убийцей. Однако, свой гнев против Америки президент России направить не сможет, поэтому может выместить злость на Украине.

У россиян и американцев нет ни общих интересов, ни общих проектов, где бы российский президент мог отомстить. Такое мнение высказал журналист и ведущий Артем Овдиенко в своем блоге "Мысли мои тихие".

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Как Украина причастна к скандалу

По его мнению, для того, чтобы компенсировать полученное от Джо Байдена унижение, Владимир Путин может решиться на активизацию российско-украинской войны.

Путин точно обиделся и потребует это на ком-то выместить. Он не будет вымещать обиду на ком-то сильнее себя, не пойдет войной на США, но он вполне способен выместить свою злобу на ком-то более слабом – пойти войной в Украину,

– отметил Овдиенко.

Таким образом Путин действительно подтвердит тезис Байдена, однако он, по словам журналиста, и так никогда этого не отрицал. Ведущий отметил, что этот скандал, возможно, президента России даже позабавил.

Овдиенко подчеркнул, что Путин не может отомстить американцам напрямую, потому что нет общих проектов России и США. В противном случае, по мнению журналиста, Путин дал бы распоряжение своим подчиненным "подгадить" американцам.

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