Основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский заявил, что Россия мобилизирует свое население для войны на Донбассе. Таким образом Кремль готовится к эскалации вооруженного конфликта.

По словам Лисянского, из России на оккупированную территорию Луганской области прибыли около 300 "добровольцев". Он отметил, что это боевики, которых набирают через частные военные компании.

Читайте также Боевики на Донбассе постоянно гибнут от передозировки, – Хомчак

Как рассказал Лисянский, если в России "добровольцы" хотят принять участие в военной агрессии против Украины, то там есть целые группы лиц, которые расскажут, как это сделать. Он отметил, что больше всего они активизировались в конце декабря 2020 года.

У нас были свои источники информации – активисты, которые туда звонили и расспрашивали об участии,

– заявил он.

Когда боевики заезжали в Украину

По словам Лисянского, примерно 300 "добровольцев" из России прибывали на Луганщину в течение определенного времени. В частности, они были в группах по 10 – 15 человек.

К теме Кремль готовится к военной операции, – Пионтковский об изменениях в тактике России

Лисянский также добавил, что сейчас на оккупированных территориях есть профессиональные российские военные. Как он добавил, это определенные военные инструкторы.

Россия мобилизует боевиков для наращивания конфликта на Донбассе: смотрите видео

Ситуация на Донбассе: последние новости