Основным элементом гибридной войны России против Украины является манипулирование протестными настроениями, построенное на патриотических чувствах. Кроме того, для расшатывания украинского общества агрессор использует церковь.

Россия раздувает провокации с нападениями якобы "националистов" на представителей "оппозиционных пророссийских сил". Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

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Россия использует церковь

Для давления на украинцев российские спецслужбы используют УПЦ Московского патриархата.

"Россия использует РПЦ одновременно и как жесткую (инспирация протестных акций, которые могут перерасти в показательные столкновения с правоохранителями или провокаторами), и как мягкую силу (влияние на умы верующих)", – отметили в СВР.

Государство-агрессор использует все имеющиеся технологии для противодействия процессу становления Православной церкви Украины.

Она манипулирует чувствами украинских верующих и пытается всячески сохранить свое влияние на них,

– сказали в разведке.

Также в ведомстве заявляют об угрозах создания парамилитарных формирований у религиозных общин с наделением их правоохранительными функциями. Кроме того, разведка предупредила об активизации деятельности пророссийских "казацких" организаций, которые пытаются на местном уровне дублировать функции полиции по охране общественного порядка.

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В СВР отметили, что украинская власть должна отреагировать на деятельность пророссийских телеканалов в нашей стране.

Хакерские атаки России

Украинская разведка уделяет особое внимание противодействию угрозам в киберпространстве.

Хакерские вмешательства в работу объектов критической инфраструктуры Украины, инспирированные РФ, – такой же инструмент гибридной войны против нашего государства, как и вооруженная агрессия,

– подчеркнули в ведомстве.

Там также добавили, что кибермилитаризация Москвы угрожает не только Украине, но и другим странам, которых Россия считает своими врагами.

В СВР отметили, что речь идет не только о кибератаках и получении доступа к информационно-телекоммуникационным системам, но и об использовании социальных сетей для манипулирования общественным мнением.