Россия не имеет никакого инструмента влияния на Украину, кроме военного, – Гармаш
Уже не первый день на Донбассе сохраняется обострение. В Трехсторонней контактной группе не связывают это с санкциями, которые ввели против пророссийского политика Виктора Медведчука.
Источник:24 канал
Обострение было спрогнозированным. Такое мнение в эфире высказал представитель Луганской области в ТКГ Сергей Гармаш.
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Россия теряет инструменты влияния
По его словам, Москва не смогла достичь той цели, которую ставила перед собой, соглашаясь на режим тишины. Главная ее цель – это субъективизация оккупированных территорий.
То есть показать миру, якобы в Украине гражданский конфликт. Это может снять санкции с России и забрать наш единственный источник давления на Россию.
Москва увидела, что не добилась своей цели и обновила свой единственный инструмент влияния на Украину – военный,
– отметил Гармаш.
Он отметил, Россия поняла, что потеряла политический инструмент – фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь" (и Медведчука, на которого она делала ставку) и пропагандистский – телеканалы.
Обострение началось раньше
Обострение на Донбассе, как отметил Гармаш, началось гораздо раньше. "Это реакция Москвы на изменение политики Украины в отношении России и конфликта на Донбассе", – он заметил.
Представитель ТКГ добавил, что со стороны России глобального наступления в Украине не будет. В то же время – возможно возвращение в период до режима тишины.
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- В течение 23 февраля зафиксировали 88 нарушений режима тишины в Донецкой области.
- Сержанта Дмитрия Сардака ранили насмерть возле Зайцевого. Еще один украинский военный получил ранения у Песков.
- Также пророссийские боевики на Донбассе открыли огонь по Хутору Вольному на Луганщине, поэтому погиб мирный житель.
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