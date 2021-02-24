Уже не первый день на Донбассе сохраняется обострение. В Трехсторонней контактной группе не связывают это с санкциями, которые ввели против пророссийского политика Виктора Медведчука.

Обострение было спрогнозированным. Такое мнение в эфире высказал представитель Луганской области в ТКГ Сергей Гармаш.

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Россия теряет инструменты влияния

По его словам, Москва не смогла достичь той цели, которую ставила перед собой, соглашаясь на режим тишины. Главная ее цель – это субъективизация оккупированных территорий.

То есть показать миру, якобы в Украине гражданский конфликт. Это может снять санкции с России и забрать наш единственный источник давления на Россию.

Москва увидела, что не добилась своей цели и обновила свой единственный инструмент влияния на Украину – военный,

– отметил Гармаш.

Он отметил, Россия поняла, что потеряла политический инструмент – фракцию "Оппозиционная платформа – За жизнь" (и Медведчука, на которого она делала ставку) и пропагандистский – телеканалы.

Обострение началось раньше

Обострение на Донбассе, как отметил Гармаш, началось гораздо раньше. "Это реакция Москвы на изменение политики Украины в отношении России и конфликта на Донбассе", – он заметил.

Обратите внимание! С начала перемирия на Донбассе, 27 февраля 2020 года, СММ ОБСЕ зафиксировала минимум 10 603 случаев нарушения режима тишины. В частности, 3409 взрывов, 1180 неопределенных боеприпасов в полете, 101 вспышка дульного пламени, 61 осветительная ракета, а также более 5852 очередей и выстрелов.

Представитель ТКГ добавил, что со стороны России глобального наступления в Украине не будет. В то же время – возможно возвращение в период до режима тишины.

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Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала