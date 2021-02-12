Во время заседания Совета Безопасности ООН 11 февраля 2021 года поведение представителя России было достаточно грубым. Учитывая такую тональность, российская сторона пытается обострить ситуацию.

Экспредставитель Украины в политической подгруппе ТКГ Роман Безсмертный заявил, что поведение представителя России во время заседания было неаргументированным. Как он отметил, несмотря на попытки всех представителей сдерживать эмоции, российская сторона "рвала" все принятые шаблоны дипломатического протокола.

Читайте также Россия игнорирует запрос об инспекции ядерных объектов на оккупированном Донбассе, – Кравчук

По словам Бессмертного, такая ситуация выходит за рамки. В частности, это свидетельствует о том, что агрессивность Кремля будет только расти, в том числе и на фронте.

Такое ощущение, что российский представитель получил инструкции из России идти на обострение,

– предположил он.

Почему заседание инициировала Россия

Бессмертный отметил, что в Совете Безопасности ООН сейчас есть много непостоянных членов, которые работают вместе с Россией. В частности, некоторые спикеры ретранслировали тезисы российской информационной атаки.

По его словам, только благодаря объединенной позиции дипломатов Германии, Франции, Великобритании и представителей Украины удавалось выравнивать это информационное поле и рассказывать о реальной ситуации.

К теме Посол Германии эмоционально отреагировала на смерть военного в годовщину подписания Минских соглашений

Бессмертный также отметил, что для представителей России свойственно устраивать обстрелы во время некоторых визитов или заседаний Трехсторонней контактной группы. В частности, все это является составляющими концепции, которую всегда исповедовал Кремль.

Обратите внимание! Владимир Зеленский 11 февраля 2021 года прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область. Вместе с ним были послы стран G7. Подробнее об этом – читайте здесь.



Карта оккупированных территорий / инфографика 24 канала