Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак предложил советникам "нормандской четверки" письменно закрепить договоренности по перемирию на Донбассе. Они предусматривают запрет сторон открывать ответный огонь без разрешения руководства.

Что заявили в Кремле

Козак предлагает не позднее 22 марта согласовать и закрепить подписями проект совместных итогов видеоконференции политсоветников от 18 марта. Он направил соответствующее письмо в Украину, Францию и Германию.

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Кремль хочет обязать Киев привести июльское заявление Министерства обороны Украины о прекращении огня в соответствие с согласованными мерами по соблюдению перемирия "без каких-либо изъятий и интерпретаций".

Речь идет о том, что открывать ответный огонь можно только по приказу руководства Вооруженных сил Украины или оккупантов. Кроме того, это должно произойти лишь после безуспешной попытки использовать имеющиеся механизмы по реагированию на нарушения.

Обратите внимание! Командование ВСУ позволило украинским бойцам самостоятельно решать, открывать ли огонь в случае нарушения противником режима тишины и создания угрозы жизни. Кроме того, пророссийские боевики ранее заявили, что выходят из перемирия и будут стрелять в ответ.

Россия хочет изменить порядок проведения переговоров

Козак предлагает ввести новый порядок проведения переговоров политсоветников в нормандском формате.

Было бы целесообразно использовать принцип ротации глав, который широко применяется в международной дипломатической практике, для того, чтобы эта функция выполнялась поочередно каждым из четырех участников,

– заявил Козак.

Ситуация на Донбассе