Россия хочет захватить всю территорию Украины, – Чубаров
Проблема войны не только в оккупации Крыма и Донбасса. Украина должна возвращать свои территории, ведь главная цель России – захват всей Украины.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, без восстановления территориальной целостности очень проблематично сохранить независимость Украины.
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"Проблема оккупации Крыма – не только в самом Крыму. Эта задача России, поставленная ее руководством – полностью поставить под свой контроль независимую Украину", – сказал Чубаров.
Он отметил, что о восстановлении территориальной целостности Украина должна говорить с партнерами не такими аргументами, как сейчас.
Оккупанту, России, должны быть поставлены такие условия, чтобы она не могла не уйти из украинских земель,
– заявил Чубаров.
Украина самостоятельно не справится, – Чубаров
Как отметил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, все понимают, что Украина не сможет самостоятельно решить вопрос, связанный по восстановлению территориальной целостности. Все потому, что Россия – одна из самых мощных государств в военном плане. У нее есть ядерное оружие.
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"Попытка мобилизации международного общества и самомобилизации Украины, по-моему, это тот путь, который позволит освободить Крым", – подчеркнул Чубаров.
Он заверил, что надо попробовать сформулировать задачи и видение такими, чтобы заставить Россию вернуться в пределы международного права. "Мы не должны здесь уже быть деликатными, у нас нет на это времени", – подытожил Чубаров.
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