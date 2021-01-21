Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Россия прибегает к попыткам заблокировать переговорный процесс по Донбассу. Они навязывают новые условия, которые не прописаны в договоренностях.

Блокирование процесса переговоров

Представители оккупированной Донецкой и Луганской областей во время заседаний действуют как полноценные участники ТКГ. Об этом первый президент Украины рассказал в комментарии "РБК-Украина".

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Они делают все, чтобы заблокировать процесс. Сначала искусственно привязали его к постановлению Верховной Рады о местных выборах, потом к дорожной карте, которую предложили в ОРДЛО при согласовании с Россией,

– заявил Кравчук.

Он добавил, что Россия искусственно привязывает к политическим договоренностям те процессы, которые напрямую не имеют отношения к гуманитарным вопросам, контрольным пунктам въезда-выезда и обмена пленными.

По словам главы украинской делегации в ТКГ, все это делается искусственно для блокировки процесса достижения мира на Донбассе.

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Как ведут себя боевики на переговорах

Кроме того, российская сторона и дальше намерена удерживать ситуацию в текущем состоянии. Они приглашают на заседание кого считают нужным, нарушают повестку дня и предлагают политические эксперименты.

Представители ОРДЛО фактически действуют на переговорах как участники ТКГ, хотя являются только приглашенными.

Так "через черное крыльцо", как говорил Райкин, они сделали все, чтобы наша Трехсторонняя контактная группа стала пятисторонней,

– заявил Кравчук.

В украинской делегации в ТКГ считают, что Россия и дальше намерена удерживать ситуацию в текущем состоянии.

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