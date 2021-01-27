Россия намерена воплотить в Украине сценарий "управляемого хаоса": разведка обнародовала детали
Россия хочет реализовать в Украине сценарий "управляемого хаоса". Речь идет о расчистке дороги для реванша пророссийских сил в Украине.
Источник: "Біла книга" Службы внешней разведки
Как отметили в Службе внешней разведки, основные предпосылки реализации этого сценария – внутренний раздор, слабость государственных институтов и потеря поддержки Украины со стороны Запада.
Обратите внимание Есть угроза российского вторжения, в частности из Крыма, – СБУ
Детали заявления разведчиков о планах Кремля по Украине
- Прошлогодние местные выборы в Украине были предварительным этапом реализации российского сценария. Теперь Кремль хочет создать условия для проведения внеочередных парламентских выборов.
- Для реализации своего плана Россия пытается дискредитировать украинские государственные институты. Также Москва продвигает утверждения, которые противопоставляют народ и центральную власть.
- В частности, Россия пытается углубить противоречия между центром и регионами, а также разжечь этнический автономизм и региональный сепаратизм. В этом, как отмечают в разведке, Кремлю помогает ряд украинских телеканалов.
- Чтобы ослабить международную поддержку Украины, россияне постоянно пытаются провоцировать конфликты в отношениях между Украиной и соседними европейскими государствами.
- В то же время руководство России на встречах с западными лидерами дискредитирует украинскую власть, обвиняя ее в коррупции и нецелевом использовании кредитных средств или гуманитарной помощи.
- Кроме того, Кремль манипулирует фактором временно оккупированных территорий Украины, создает угрожающий военный фон, проводя военные учения вблизи украинских границ.
- Также Россия пытается оказывать на Украину энергетическое, экономическое и другое давление.
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