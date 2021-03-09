Россия активно продолжает распространять пропаганду на временно оккупированных территориях. Она пытается делать это своим телевещанием на Донбассе и в Крыму.

Также под влияние страны-агрессора может попасть Мариуполь и Новая Каховка. Об этом заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Россия распространяет пропаганду на востоке Украины

По его словам, Россия пытается через медиа транслировать свои нарративы на соответствующих территориях. И для того, чтобы поддерживать региональное вещание, она направляет большие усилия.

Этим вещанием хотят охватить и свободные территории Украины, скажем, Мариуполь на Донетчине и пространство до Новой Каховки на Херсонщине. Мы должны на это реагировать,

– подчеркнул Резников.

Он отметил, что распространять оперативное и качественное освещение проукраинской тематики могут только местные вещатели. В частности речь идет о тех телерадиокомпаниях, которые эвакуировались со временно оккупированных территорий на свободные.

Кстати! Сегодня, 9 марта, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск Центра противодействия дезинформации. Президент заявил, что в будущем центр может стать международным хабом противодействия дезинформации и пропаганды.

В то же время Резников отметил, что региональные медиа находятся в затруднительном положении: "Вещание на неконтролируемые правительством и прилегающие к линии соприкосновения территории является коммерчески непривлекательным. Государство должно оказать поддержку".

Информационное присутствие Украины

Такую поддержку, как сказал вице-премьер, можно разделить на 2 части:

институциональная (она даст возможность обеспечить финансирование поставки сигнала, полную или частичную оплату аренды, а также какую-то часть зарплат коллектива в обмен на изготовление определенного объема контента);

конкурентная (ее необходимо распределять на соревновательных принципах для усиления изготовления качественного контента определенного типа).

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