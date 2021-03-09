Россия пытается распространить пропаганду на Мариуполь и Новую Каховку, – Резников
Россия активно продолжает распространять пропаганду на временно оккупированных территориях. Она пытается делать это своим телевещанием на Донбассе и в Крыму.
Источник:Министерство реинтеграции
Также под влияние страны-агрессора может попасть Мариуполь и Новая Каховка. Об этом заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
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Россия распространяет пропаганду на востоке Украины
По его словам, Россия пытается через медиа транслировать свои нарративы на соответствующих территориях. И для того, чтобы поддерживать региональное вещание, она направляет большие усилия.
Этим вещанием хотят охватить и свободные территории Украины, скажем, Мариуполь на Донетчине и пространство до Новой Каховки на Херсонщине. Мы должны на это реагировать,
– подчеркнул Резников.
Он отметил, что распространять оперативное и качественное освещение проукраинской тематики могут только местные вещатели. В частности речь идет о тех телерадиокомпаниях, которые эвакуировались со временно оккупированных территорий на свободные.
В то же время Резников отметил, что региональные медиа находятся в затруднительном положении: "Вещание на неконтролируемые правительством и прилегающие к линии соприкосновения территории является коммерчески непривлекательным. Государство должно оказать поддержку".
Информационное присутствие Украины
Такую поддержку, как сказал вице-премьер, можно разделить на 2 части:
- институциональная (она даст возможность обеспечить финансирование поставки сигнала, полную или частичную оплату аренды, а также какую-то часть зарплат коллектива в обмен на изготовление определенного объема контента);
- конкурентная (ее необходимо распределять на соревновательных принципах для усиления изготовления качественного контента определенного типа).
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