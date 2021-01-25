Россия хочет провести на Донбассе свой аналог ВНО: что известно
В 2021 году Россия может впервые провести аналог украинскому внешнему независимому оцениванию на оккупированных территориях. В частности говорится о Донбассе.
Источник: 24 канал
Для этого в отдельных районах Донецкой области создали 4 специальных пункта. Такую информацию распространили российские средства массовой информации.
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Выезжали в Ростовскую область
Ранее выпускники школ на неподконтрольном Донбассе для того, чтобы сдать единый государственный экзамен, выезжали в Ростовскую область. Но в 2021 году российские власти решили провести тестирование в оккупированных городах.
Где проведут ВНО
ЕГЭ могут провести в учебных заведениях, в частности:
- в гимназии № 61 в Донецке;
- в лицее "Престиж" в Макеевке;
- в лицее "Лидер" в Горловке;
- в бывшем университете экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского в Донецке.
Тестирование на оккупированных территориях: что известно
- Почти 2 тысячи абитуриентов из Крыма и Донбасса поступили в украинские ВУЗы в 2020 году.
- Для выпускников школ на оккупированных территориях Украины отменили требование сдавать ВНО.
- Летом 2020 года российские власти не выпускали абитуриентов на подконтрольную территорию Украины.
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