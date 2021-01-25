В 2021 году Россия может впервые провести аналог украинскому внешнему независимому оцениванию на оккупированных территориях. В частности говорится о Донбассе.

Для этого в отдельных районах Донецкой области создали 4 специальных пункта. Такую информацию распространили российские средства массовой информации.

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Выезжали в Ростовскую область

Ранее выпускники школ на неподконтрольном Донбассе для того, чтобы сдать единый государственный экзамен, выезжали в Ростовскую область. Но в 2021 году российские власти решили провести тестирование в оккупированных городах.

Где проведут ВНО

ЕГЭ могут провести в учебных заведениях, в частности:

в гимназии № 61 в Донецке;

в лицее "Престиж" в Макеевке;

в лицее "Лидер" в Горловке;

в бывшем университете экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского в Донецке.

Отметим! Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – это основная форма вступительных экзаменов в России. Такое тестирование является аналогом украинского внешнего независимого оценивания (ВНО).

Тестирование на оккупированных территориях: что известно