Главной целью украинской стороны является достижение мира на Донбассе. Однако Россия хочет оставить все как есть, ведь ей это выгодно.

Все эти годы Россия заявляет, что она якобы не является участником переговорного процесса, а лишь выполняет роль наблюдателя и гаранта. Об этом глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил в интервью "Фактам".

Актуально Россия теряет влияние на постсоветском пространстве, – Кравчук

Россия хочет оставить все как есть, ей это выгодно. Они просто издеваются не только над Украиной, но и над мировым сообществом, которое обманывают,

– отметил глава делегации в ТКГ

Что еще сказал Крачук

Он не может быть ни врагом, ни другом ни для кого сегодня.

Ситуация должна проясниться до февраля 2021 года.

Если не будет никаких изменений, Кравчук планирует предложить "закончить игру в прятки и начать поиски новых форматов".

Новые возможности должны основываться на позиции США и Европы.

Обратите внимание! В ВСУ заявили, что российские боевики на Донбассе все чаще нарушают режим тишины на Донбассе. Интенсивность обстрелов растет. Подробнее читайте здесь.