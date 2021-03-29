Россия утверждает, что будет воевать с Украиной как с Сирией, – Пионтковский
России уже надоело воевать на Донбассе, ведь она не может реализовать свою главную цель – уничтожить независимость Украины и захватить кусок территории. Именно поэтому там начали говорить, что будут воевать с Украиной как с Сирией.
Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский. Также в эфире программы "Между прочим" с Дмитрием Гнапом и Денисом Казанским общались политолог Олег Саакян и нардеп Ольга Стефанишина.
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Агрессия России в отношении Украины
Андрей Пионтковский: Они (россияне – 24 канал) говорят, что будут воевать с Украиной как с Сирией. Будут делать дистанционные удары. Говорили, что тестируют 120 новых видов оружия.
Здесь уже Путину надо будет показать лицо убийцы. Его уже так назвали.
Я могу уверенно сказать, что для США речь идет даже не об Украине, но и об их безопасности. Если Путину удастся забрать кусок Украины безнаказанно – это значит разрушение всей системы безопасности Европы. Путин тогда сможет делать что угодно.
Донбасс может быть в такой ситуации, как Абхазия и Обсетия. В Москве спорят, идти или нет на полномасштабную агрессию, вызвав на себя агрессию США.
Военная операция Кремля
Андрей Пионтковский: Я думаю, что к изменению политики в отношении Украины и возможности эскалации его (Путина – 24 канал) подталкивают не только внутриполитические убеждения.
Последние 7 лет, после подписания минских договоренностей, тактика его отношения к Украине основана на интерпретации минских договоренностей Кремлем, на желании толкнуть эту "раковую опухоль" ОРДЛО под предлогом восстановления территориальной целостности Украины.
Паспорта вакцинации и заявления властей
Ольга Стефанишина: Сейчас в Украине вакцинировались почти 200 тысяч человек с начала кампании, а вакцин пока в Украине всего 500 тысяч. Можно считать, что они уже использованы, ведь те 200 тысяч человек должны получить 2 дозы этой же вакцины.
Заявления украинской власти пока выглядят очень странно. У нас будут паспорта в которых что будет? Паспорта есть, а вакцинации нет. Ведущие страны мира уже вакцинировали значительное количество своего населения, то есть с их уст такие заявлени более логичны.
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