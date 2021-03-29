России уже надоело воевать на Донбассе, ведь она не может реализовать свою главную цель – уничтожить независимость Украины и захватить кусок территории. Именно поэтому там начали говорить, что будут воевать с Украиной как с Сирией.

Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский. Также в эфире программы "Между прочим" с Дмитрием Гнапом и Денисом Казанским общались политолог Олег Саакян и нардеп Ольга Стефанишина.

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Агрессия России в отношении Украины

Андрей Пионтковский: Они (россияне – 24 канал) говорят, что будут воевать с Украиной как с Сирией. Будут делать дистанционные удары. Говорили, что тестируют 120 новых видов оружия.

Здесь уже Путину надо будет показать лицо убийцы. Его уже так назвали.

Справка. Президент США Джо Байден назвал Путина убийцей. В Кремле очень возмутились после такого заявления.

Я могу уверенно сказать, что для США речь идет даже не об Украине, но и об их безопасности. Если Путину удастся забрать кусок Украины безнаказанно – это значит разрушение всей системы безопасности Европы. Путин тогда сможет делать что угодно.

Донбасс может быть в такой ситуации, как Абхазия и Обсетия. В Москве спорят, идти или нет на полномасштабную агрессию, вызвав на себя агрессию США.

Военная операция Кремля

Андрей Пионтковский: Я думаю, что к изменению политики в отношении Украины и возможности эскалации его (Путина – 24 канал) подталкивают не только внутриполитические убеждения.

Последние 7 лет, после подписания минских договоренностей, тактика его отношения к Украине основана на интерпретации минских договоренностей Кремлем, на желании толкнуть эту "раковую опухоль" ОРДЛО под предлогом восстановления территориальной целостности Украины.

Паспорта вакцинации и заявления властей

Ольга Стефанишина: Сейчас в Украине вакцинировались почти 200 тысяч человек с начала кампании, а вакцин пока в Украине всего 500 тысяч. Можно считать, что они уже использованы, ведь те 200 тысяч человек должны получить 2 дозы этой же вакцины.

Заявления украинской власти пока выглядят очень странно. У нас будут паспорта в которых что будет? Паспорта есть, а вакцинации нет. Ведущие страны мира уже вакцинировали значительное количество своего населения, то есть с их уст такие заявлени более логичны.

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