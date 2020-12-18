Андрей Таран заявил, что Россия готовится к размещению ядерного оружия в оккупированном Крыму. Министр обороны Украины подчеркнул, что это несет угрозу не только для Европы, но и для всего мира.

Соответствующая информация о подготовке размещения ядерного оружия в Крыму находится в распоряжении Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Важно Возможное размещение Россией ядерного оружия в Крыму подрывает глобальную безопасность, – МИД

Кроме ядерной опасности в регионе, Россия угрожает и установлением доминирования в Черноморском бассейне. Министр также назвал опасным препятствование Россией свободного судоходства в Керченском проливе.

Попытки России подавлять коммуникации средствами радиоэлектронной борьбы препятствуют навигации воздушных судов и судоходства в акватории Черного моря. Эту озабоченность также разделяют другие страны региона, в частности, Румыния,

– подчеркнул Таран.

Отметим, что в Совете национальной безопасности и обороны Украины также не исключили возможность развертывания Россией ядерного оружия в Крыму.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс усилит поддержку Украины на фоне агрессии РФ в Черном море.