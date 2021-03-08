Российские оккупационные войска готовятся к наступлению на позиции украинских военных. Днем они проводят обучение, а ночью перебрасывают колонны техники на Донбасс.

Об этом сообщили представители "Восточной правозащитной группы". Эту организацию создали еще в июля 2014 года во время активных боевых действий на Донбассе.

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Что удалось выяснить

Через КПП "Должанский" и "Малиновка" проходят колонны с дизельным топливом , в каждой – по 5 единиц. Делают это в основном в вечернее, а также ночное время.

, в каждой – по 5 единиц. Делают это в основном в вечернее, а также ночное время. Также ночью с территории России перебрасывают колонны с военной техникой , делают это через КПП "Изварино". Такое происходило по меньшей мере дважды в течение февраля.

, делают это через КПП "Изварино". Такое происходило по меньшей мере дважды в течение февраля. На одном из городских рынков российские армейцы закупили продукты. Местные жители обратили внимание на их акцент, а также на отсутствие шевронов на рукавах военной формы.

Местные жители обратили внимание на их акцент, а также на отсутствие шевронов на рукавах военной формы. Также местные сообщили о начале полномасштабной работы полигонов , оттуда регулярно слышны взрывы и выстрелы. Боевую подготовку оккупантов не прекращают ни на день.

, оттуда регулярно слышны взрывы и выстрелы. Боевую подготовку оккупантов не прекращают ни на день. Продолжается вербовка добровольцев из России для участия в боевых действиях на территории Украины. Сообщение об этом уже разослали в отделение так называемого "Союза добровольцев Донбасса".

для участия в боевых действиях на территории Украины. Сообщение об этом уже разослали в отделение так называемого "Союза добровольцев Донбасса". В течение февраля оккупанты на Луганщине проводили учебные занятия по координации действий с другими подразделениями российских наемников в условиях боевых действий.

с другими подразделениями российских наемников в условиях боевых действий. По маршруту Алчевск – Стаханов – Первомайск российские оккупационные войска доставили лесоматериалы. Все для того, чтобы укреплять позиции на линии фронта.

Важно! Ранее в МВД заявили, что готовы к любой агрессии России против Украины. В министерстве заверили, что их не испугает даже полноценное вторжение на Донбассе.

Обострение ситуации на Донбассе

Российские наемники продолжают блокировать дорожные коридоры через КПВВ на Донбассе. Из-за этого – сложная ситуация на пунктах "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Оккупанты в Донецкой области позволили своим боевикам открывать "предупредительный" огонь по позициям ВСУ. Таким образом они фактически выходят из договоренностей о перемирии.

С начала 2021 года российские оккупационные войска регулярно нарушают договоренности о режиме тишины. К сожалению, в результате действий врага погибли 16 защитников Украины.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала