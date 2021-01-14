В оккупированном Крыму Россия активно проводит политику милитаризации. Оккупанты пытаются заложить в сознание крымских детей культ войны, насилия и ненависти к другим странам. В частности, к Украине.

Школьникам и студентам прививают мысль, что они должны защищать Россию оружием. Об этом рассказала руководительница службы по вопросам реинтеграции и деоккупации Крыма представительства Президента Украины в Крыму Елена Халимон, сообщает Интерфакс-Украина.

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Оккупационные власти устраивают многочисленные массовые мероприятия, спортивные и театрализованные шоу, детей учат основам военного дела и обращения с оружием. В частности, популяризируется пропаганда ненависти и культа насилия,

– заявила Халимон.

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