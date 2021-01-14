Россия формирует в сознании крымских детей культ войны и ненависти, – правозащитники
В оккупированном Крыму Россия активно проводит политику милитаризации. Оккупанты пытаются заложить в сознание крымских детей культ войны, насилия и ненависти к другим странам. В частности, к Украине.
Школьникам и студентам прививают мысль, что они должны защищать Россию оружием. Об этом рассказала руководительница службы по вопросам реинтеграции и деоккупации Крыма представительства Президента Украины в Крыму Елена Халимон, сообщает Интерфакс-Украина.
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Оккупационные власти устраивают многочисленные массовые мероприятия, спортивные и театрализованные шоу, детей учат основам военного дела и обращения с оружием. В частности, популяризируется пропаганда ненависти и культа насилия,
– заявила Халимон.
Что еще говорят правозащитники
- Крымский защитник Владимир Чекрыгин заявил, что милитаризация крымских детей начинается еще в детсадах. Впоследствии ее продолжают в школах и университетах.
- Дети и подростки видят, что выгоднее в России быть военным или представителем какой-то силовой структуры.
- Руководительницей процесса милитаризации в Крыму называют представительницу оккупационной власти Наталью Гончарову. Именно она была инициатором псевдо военно-патриотического воспитания крымских детей.
- Украинские правозащитники заявили, что все нарушения, связанные с процессом милитаризации фиксируют и передают на расследование.
- Милитаризация является нарушением Конвенции о правах ребенка. Дети не могут готовиться к войне, дети должны готовиться к миру.
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