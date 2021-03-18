По мнению Леонида Кравчука, присутствие США в нормандском формате укрепит переговоры. Россия почувствует одну из сильнейших стран и должна будет считаться с ней.

Так, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук уверен, что присутствие США "укрепит хребет" переговоров.

К теме США могут дать нормандскому формату больше влияния, – Кравчук

Почему США должны присоединиться

По словам Кравчука, Россия "купила" некоторых бывших европейских чиновников.

Я не хочу обижать Европу, но Россия Европу не слушает. Она купила уже многих, в том числе бывших канцлеров... Россия покупает Европу,

– подчеркнул политик.

Может ли Россия отказаться от присоединения США

Кравчук отметил, чтобы расширить процесс, нужно согласие всех сторон. Однако он убежден, что Россия не имеет оснований отказать, так как для этого нужны аргументы.

"В чем претензии к США? Россия может быть, а Соединенные Штаты не могут? Главное, чтобы этот вопрос поставили в повестку дня и начали обсуждать", – подчеркнул глава делегации.

США уже участвовали в переговорах

Кроме того, Кравчук напомнил, что ранее представитель США принимал участие в переговорах по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Перед Минском был женевский формат, в котором присутствовал госсекретарь Штатов.

Однако, как отметил Кравчук, затем глава России Владимир Путин сумел обвести вокруг пальца других участников переговоров, что якобы все можно решить без США.

"Это была огромная ошибка. А, если начиналось с участием США, то можно и продолжить", – подытожил политик.

Обратите внимание! Сейчас в нормандском формате принимают участие Украина, Россия, Франция и Германия. Однако за присоединение США, в частности, президента Джо Байдена, выступал даже глава Украины Владимир Зеленский. Глава Офиса Президента Андрей Ермак тоже положительно относился к присоединению Штатов.