Российские оккупационные войска мешали работе ОБСЕ и глушили сигналы их беспилотника. Они сами показали миссии наблюдателей использование техники, которую привезли из России.

Работники миссии ОБСЕ неоднократно фиксировали своими беспилотниками радиолокационную технику России. Оккупанты же, в свою очередь, просто глушили сигналы дронов наблюдателей. Ранее Запрещенное вооружение производства России обнаружили на территории Луганщины: фото Оккупанты глушат беспилотники ОБСЕ Утром 14 марта патруль миссии находился недалеко от населенного пункта Степановка.

Около 12 часов над Петровкой беспилотник ОБСЕ испытал помехи сигнала.

Еще через 10 минут наблюдатели полностью потеряли контроль над аппаратом.

В течение 20 минут члены миссии пытались восстановить связь с дроном, но тщетно.

В тот же день местные жители подконтрольной Украине территории вернули беспилотник ОБСЕ. Он был незначительно поврежден.

Через день случилась похожая ситуация. 16 марта возле Авдеевки представители совершили экстренную посадку беспилотника. Он также испытал помехи РЭБ. Кстати, россияне с системной периодичностью глушат беспилотники ОБСЕ. Так, например, 9 марта наблюдатели потеряли контроль над пространственным положением беспилотника и аварийно его посадили. Причина все та же – глушение сигнала. Техника принадлежит России Внимательно изучив и сопоставив информацию, следственная мониторинговая миссия пришла к выводу: источники радиоэлектронного воздействия расположены на временно оккупированной территории.

Они принадлежат российским войскам.

Глушили беспилотники средствами радиоэлектронной борьбы Р-330м1п "Диабазол" и Р-330Ж "Житель".

Ими пользуются войска России. Именно они стояли на территории Горловки и Енакиева и глушили сигнал.

Указанные комплексы в течение февраля-марта неоднократно фиксировали беспилотники на временно оккупированной территории. Целью указанных действий оккупантов является дискредитация подразделений Вооруженных Сил Украины и препятствование деятельности СММ ОБСЕ,

– рассказали в мониторинговой миссии. В ОБСЕ отметили: любые сфабрикованные российско-оккупационными войсками сообщения относительно указанных инцидентов надуманы и содержат элементы антиукраинской пропаганды. Вооруженные Силы Украины, говорят в ОБСЕ, неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей по прекращению огня и являются последовательными в выполнении взятых на себя обязательств.