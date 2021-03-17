Россия на Донбассе спалилась своей техникой: привезли "Жителя" и "Диабазол"
Российские оккупационные войска мешали работе ОБСЕ и глушили сигналы их беспилотника. Они сами показали миссии наблюдателей использование техники, которую привезли из России.
Источник:Пресс-центр ООС
Работники миссии ОБСЕ неоднократно фиксировали своими беспилотниками радиолокационную технику России. Оккупанты же, в свою очередь, просто глушили сигналы дронов наблюдателей.
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Оккупанты глушат беспилотники ОБСЕ
- Утром 14 марта патруль миссии находился недалеко от населенного пункта Степановка.
- Около 12 часов над Петровкой беспилотник ОБСЕ испытал помехи сигнала.
- Еще через 10 минут наблюдатели полностью потеряли контроль над аппаратом.
- В течение 20 минут члены миссии пытались восстановить связь с дроном, но тщетно.
- В тот же день местные жители подконтрольной Украине территории вернули беспилотник ОБСЕ. Он был незначительно поврежден.
- Через день случилась похожая ситуация. 16 марта возле Авдеевки представители совершили экстренную посадку беспилотника. Он также испытал помехи РЭБ.
Техника принадлежит России
- Внимательно изучив и сопоставив информацию, следственная мониторинговая миссия пришла к выводу: источники радиоэлектронного воздействия расположены на временно оккупированной территории.
- Они принадлежат российским войскам.
- Глушили беспилотники средствами радиоэлектронной борьбы Р-330м1п "Диабазол" и Р-330Ж "Житель".
- Ими пользуются войска России. Именно они стояли на территории Горловки и Енакиева и глушили сигнал.
- Указанные комплексы в течение февраля-марта неоднократно фиксировали беспилотники на временно оккупированной территории.
Целью указанных действий оккупантов является дискредитация подразделений Вооруженных Сил Украины и препятствование деятельности СММ ОБСЕ,
– рассказали в мониторинговой миссии.
В ОБСЕ отметили: любые сфабрикованные российско-оккупационными войсками сообщения относительно указанных инцидентов надуманы и содержат элементы антиукраинской пропаганды.
Вооруженные Силы Украины, говорят в ОБСЕ, неуклонно придерживаются достигнутых договоренностей по прекращению огня и являются последовательными в выполнении взятых на себя обязательств.
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