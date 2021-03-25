Россия использует оккупированные территории Донбасса как полигон для испытания нового вооружения. Ситуация там остается напряженной и имеет тенденцию к обострению.

В то же время Украина достигла значительных успехов в оснащении Вооруженных сил вооружением и военной техникой. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Александр Сырский во время своего визита в Турцию.

Читайте также Оккупанты стянули тяжелое вооружение под Горловку и Моспино: фото

Генерал-полковник провел встречу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и командующим Сухопутных войск страны Умитом Дюндаром.

Он подчеркнул, что сотрудничество с вооруженными силами дружественных стран – это эффективный механизм наращивания оборонных возможностей Сухопутных войск ВСУ.

Александр Сырский поблагодарил за последовательную политическую поддержку Украины, непризнание оккупации Крыма, материально-техническую и финансовую помощь ВСУ.

Отдельно отметил помощь турецкой стороны в лечении и реабилитации наших раненых военнослужащих.

Украине крайне важно вступление в НАТО

В завершение встречи генерал-полковник отметил, что для Украины крайне важен вопрос приобретения членства в НАТО.

Мы заинтересованы в дальнейшей всесторонней поддержке со стороны Турции нашего стратегического курса на вступление в Североатлантический блок,

– подытожил Командующий Сухопутных войск.

Обострение ситуации на Донбассе: коротко

Пророссийские боевики систематически нарушают режим тишины на Донбассе.

Каждый день они прицельно обстреливают позиции бойцов ВСУ.

С начала 2021 года в результате вражеских атак погибли 22 защитника Украины.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала