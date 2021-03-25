Россия на Донбассе испытывает новое оружие, – командующий Сухопутных войск ВСУ
Россия использует оккупированные территории Донбасса как полигон для испытания нового вооружения. Ситуация там остается напряженной и имеет тенденцию к обострению.
Источник:Сухопутные войска ВСУ
В то же время Украина достигла значительных успехов в оснащении Вооруженных сил вооружением и военной техникой. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Александр Сырский во время своего визита в Турцию.
Читайте также Оккупанты стянули тяжелое вооружение под Горловку и Моспино: фото
Генерал-полковник провел встречу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и командующим Сухопутных войск страны Умитом Дюндаром.
Он подчеркнул, что сотрудничество с вооруженными силами дружественных стран – это эффективный механизм наращивания оборонных возможностей Сухопутных войск ВСУ.
Александр Сырский поблагодарил за последовательную политическую поддержку Украины, непризнание оккупации Крыма, материально-техническую и финансовую помощь ВСУ.
Отдельно отметил помощь турецкой стороны в лечении и реабилитации наших раненых военнослужащих.
Украине крайне важно вступление в НАТО
В завершение встречи генерал-полковник отметил, что для Украины крайне важен вопрос приобретения членства в НАТО.
Мы заинтересованы в дальнейшей всесторонней поддержке со стороны Турции нашего стратегического курса на вступление в Североатлантический блок,
– подытожил Командующий Сухопутных войск.
Обострение ситуации на Донбассе: коротко
- Пророссийские боевики систематически нарушают режим тишины на Донбассе.
- Каждый день они прицельно обстреливают позиции бойцов ВСУ.
- С начала 2021 года в результате вражеских атак погибли 22 защитника Украины.
Поделиться новостью