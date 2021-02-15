Россия на Донбассе готовит нехороший сюрприз, – спикер ТКГ Арестович
Переговоры по Донбассу идут очень вяло. Новое обострение ситуации в регионе неизбежно, а Россия уже готовит для украинцев плохой сюрприз.
Источник:24 канал
Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире одного из украинских телеканалов 14 февраля.
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По словам Арестовича, Россия настойчиво толкает Украину к прямым переговорам с "представителями квазигосударственных структур". Если бы такое произошло, переговоры "подвинулись бы". Но Украина на такие переговоры не шла и идти не собирается.
- В этой ситуации "Москва добивается гибели военных на Донбассе и, как результат, давления на руководство Украины со стороны части общества".
В целом "ситуация практически зашла в тупик. Остается попытка воспользоваться помощью США... Больше рассчитывать не на что", – заявил спикер ТКГ.
На фронте будет обострение
Арестович уверен, что на Донбассе на фронте можно ожидать обострения – точной даты, конечно, никто не назовет, но это скорее всего произойдет ближе к лету.
Я на 100% уверен, что Россия готовит какой-то нехороший сюрприз, и это в том или ином варианте обернется обострением на фронте,
– предостерег Алексей Арестович.
И добавил: "Оно не просто возможно, оно практически неизбежно. Кремль не оставит попыток продавить нас силой".
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