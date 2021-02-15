Переговоры по Донбассу идут очень вяло. Новое обострение ситуации в регионе неизбежно, а Россия уже готовит для украинцев плохой сюрприз.

Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире одного из украинских телеканалов 14 февраля.

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По словам Арестовича, Россия настойчиво толкает Украину к прямым переговорам с "представителями квазигосударственных структур". Если бы такое произошло, переговоры "подвинулись бы". Но Украина на такие переговоры не шла и идти не собирается.

В этой ситуации "Москва добивается гибели военных на Донбассе и, как результат, давления на руководство Украины со стороны части общества".

В целом "ситуация практически зашла в тупик. Остается попытка воспользоваться помощью США... Больше рассчитывать не на что", – заявил спикер ТКГ.

На фронте будет обострение

Арестович уверен, что на Донбассе на фронте можно ожидать обострения – точной даты, конечно, никто не назовет, но это скорее всего произойдет ближе к лету.

Я на 100% уверен, что Россия готовит какой-то нехороший сюрприз, и это в том или ином варианте обернется обострением на фронте,

– предостерег Алексей Арестович.

И добавил: "Оно не просто возможно, оно практически неизбежно. Кремль не оставит попыток продавить нас силой".

Об этом свидетельствует, например, и то, что Россия пошла на обострение отношений с Евросоюзом (учитывая недавнюю перепалку Жозепа Борреля и Сергея Лаврова ).