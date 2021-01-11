Ситуация с водоснабжением в оккупированном Россией Крыму остается критической. И произошло это потому, что именно Россия довела полуостров "до ручки".

Поэтому, любые обращения Москвы в международные инстанции по этому вопросу абсолютно бесперспективны. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Обозревателю".

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Кулеба подчеркнул, что, по международному праву, ответственность за ситуацию в Крыму несет страна-оккупант. Глава украинского МИД подчеркнул, что Россия только создает информационный шум, пытаясь обвинить всех.

Это Россия довела Крым "до ручки" и создала там проблемы с водоснабжением. Украина будет рассматривать его восстановление исключительно в контексте деоккупации полуострова,

– добавил он.

Заметим, что проблемы с водоснабжением в Крыму начались после его оккупации, ведь Украина в 2014 году перекрыла Северо-Крымский канал. Через 7 лет проблема обострилась настолько, что воду в оккупированных городах подают по часам.

Проблемы с водой в Крыму: последние новости

Так как оккупанты пополняют запасы воды из водохранилищ естественного стока и подземных источников в Крыму возникло засоление почвы.

С 27 ноября 2020 года в Ялте начали ограничивать подачу воды ночью.

С 14 декабря водоснабжение решили осуществлять по графику – 3 часа утром и 3 часа вечером.

Российские власти в Ялте планировала выкачать воду из озера Могаби.

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