Молчаливое согласие по санкциям против Медведчука: Россия будет искать новую точку опоры
Лидер пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко попали под санкции. Такое решение приняли на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Источник:24 канал
Медведчук больше представлял национальные интересы России, чем Украины. Об этом сообщил бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.
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Россия будет искать новую точку опоры
По его словам плохо то, что столько лет пророссийскому политику позволяли разрывать страну на 2 части и создавать бизнес и медиаимперию.
Медведчук стал токсичным. Россия дала молчаливое согласие и будет искать новую точку опоры в Украине,
– отметил Данилюк.
Он отметил: "Под нового человека будут создаваться новые возможности пропаганды. Все только начинается".
Медведчук имеет возможности
Экс-секретарь СНБО подчеркнул: "Самое главное, чтобы все это сделали в совершенстве с юридической точки зрения. Ведь Медведчук имеет серьезные возможности, в частности относительно обжалования этих действий в судах".
Персональные санкции против Медведчука: коротко
- Совет нацбезопасности и обороны решил наложить санкции против 19 юридических и 8 физических лиц.
- В частности санкции применят против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко на 3 года.
- Марченко попала "под санкции" из-за финансирования террора. Это повлияет на ее имущество и все активы, которые имеет телеведущая.
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