Лидер пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко попали под санкции. Такое решение приняли на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Медведчук больше представлял национальные интересы России, чем Украины. Об этом сообщил бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк.

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Россия будет искать новую точку опоры

По его словам плохо то, что столько лет пророссийскому политику позволяли разрывать страну на 2 части и создавать бизнес и медиаимперию.

Медведчук стал токсичным. Россия дала молчаливое согласие и будет искать новую точку опоры в Украине,

– отметил Данилюк.

Он отметил: "Под нового человека будут создаваться новые возможности пропаганды. Все только начинается".

Медведчук имеет возможности

Экс-секретарь СНБО подчеркнул: "Самое главное, чтобы все это сделали в совершенстве с юридической точки зрения. Ведь Медведчук имеет серьезные возможности, в частности относительно обжалования этих действий в судах".

Персональные санкции против Медведчука: коротко